Son dönemde altyapıdan yetiştirdiği oyuncularla dikkat çeken Fenerbahçe'de U15 takımında görev yapan 2007 doğumlu Altuğ Tınaz'ın bir zamanların popüler programı Biri Bizi Gözetliyor'un (BBG) yarışmacılarından birinin çocuğu olduğu öğrenildi.

Vole'den Serkan Akkoyun'un aktardığı bilgiye göre 2007 doğumlu oyuncu, yarışmanın ikinci sezonuna katılan 15 numaralı yarışmacı Ali Tınaz'ın oğlu.

Öykü Serter'in sunduğu ve bir dönem rating rekorları kıran programın ikinci sezonunda ilk haftayı gelen sms oylarıyla birinci sırada tamamlayan Ali Tınaz, yarışmanın ilerleyen haftalarında ise elenmekten kurtulamamıştı.

Fenerbahçe U15 kaptanı Altuğ, BBG 2. sezondan 15 Ali’nin oğlu. https://t.co/BdS1ATdpyV pic.twitter.com/Tlpa4P9btT — Serkan Akkoyun (@serkanakkoyun_) April 9, 2022

Milli Takımda da görev yapıyor

Ali'nin kazanamadığı yarışmanın galibi ise Fenerbahçeli olduğunu gizlemeyen ve sarı-lacivertli taraftarların yoğun desteğini arkasına alan 05 Edi olmuştu.

Yarışmanın ardından çeşitli gazete ve internet sitelerinde bir dönem spor yazarlığı da yapan ve Fenerbahçe'yi yorumlayan Edi, büyük bir para ödülünün sahibi olmuştu. Ali Tınaz ise yarışmanın sonrasında çeşitli sinema filmlerinde ve tv programlarında görev yapmıştı.

Tınaz'ın savunmada görev yapan oğlu Altuğ, takımda kaptanlık görevini de üstlenirken, ilerleyen yıllarda profesyonel olması bekleniyor.

U15 Milli Takımı'nın aday kadrosuna da dahil edilen Altuğ'un önümüzdeki dönemde Fenerbahçe ile profesyonel sözleşmeye imza atmasına kesin gözüyle bakılıyor.

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