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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
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Biri 58 yıllık: Barcelona, Real Madrid'in iki rekoruna ortak oldu

Real Betis - Barcelona
Real Betis
Barcelona
La Liga
Paris Saint-Germain - Barcelona
Paris Saint-Germain
Şampiyonlar Ligi
Real Madrid - Sevilla
Real Madrid
Sevilla
Real Madrid - RB Leipzig
RB Leipzig
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Katalan ekibi hücum tufanını sürdürdü

Barcelona, bu akşam La Cartuja Stadı'nda oynanan dokuzuncu hafta maçında ev sahibi Real Betis'i (5-2) ezici bir skorla yenerek La Liga'da tarihi bir başlangıç yaptı ve ligdeki üst üste dokuzuncu galibiyetini elde etti.

İstatistik uzmanı "MisterChip" hesabına göre Katalan kulübü, 1968-1969 sezonunda ilk 9 haftada tam puan toplayan Real Madrid'in başarısına böylece ortak oldu.

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Katalan ekibi hücum performansındaki parlaklığını da sürdürdü ve ilk 9 maçta gol sayısını 39'a yükseltti. Böylece bu aşamada, 1940-1941 sezonunun ilk 9 haftasında 42 gol kaydeden Sevilla'nın ardından, turnuva tarihinin ikinci en iyi gol hasılatına ulaştı.

Barcelona ayrıca, 39 gol atıp 9 gol yemesiyle averajını 30'a çıkararak La Liga'da bir sezonun ilk 9 maçı sonrasındaki en iyi gol averajı rekoruna da ortak oldu. Bu rekor, 1987-1988 sezonunda 32 gol atıp 2 gol yiyen Real Madrid'e aitti.

Bugünkü galibiyetiyle Katalan ekibi, 27 puanla ligin zirvesine yerleşti ve ikinci sıradaki Atletico Madrid'in 5 puan önüne geçti. Real Betis ise 19 puanda kalarak La Liga puan durumunda üçüncü sırada yer aldı.


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