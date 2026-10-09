"Hansi Flick, antrenmandan sonra da fitness salonunda kalan çalışkan oyuncuları sever. Flick antrenmanda sizden çok şey ister, birden fazla antrenman seansında başım döndü", diye hatırladı Victor, 2025'te Barca'dan ayrılıp Portekiz'de Sporting Braga'nın yolunu tutan, İspanyol radyo kanalı Cadena SER'in Què t'hi jugues! podcastinde.

"Beni ve Gavi'yi (Barca'nın orta saha oyuncusu, editör notu) bacaklarımız havadayken yerde yatarken gösteren videolar var", diyen Victor, Flick yönetimindeki Barcelona günlerine dair samimi açıklamalarda bulundu. Alman teknik adamın yıldızlarının üst düzey fizik kondisyonuna özel önem verdiği uzun süredir biliniyor. Ancak bu şekilde tüm oyuncularının onun yüksek koşu temposu ve güç gerektiren gegenpressing anlayışını sahaya yansıtmasını sağlayabiliyor.

"Onun sert ve talepkar bir teknik direktör olduğu yönündeki ünü tamamen gerçeği yansıtıyor", diye vurguladı Victor. 2024/25 sezonunda Flick yönetiminde Barcelona formasıyla tüm kulvarlarda 29 maça çıkan Victor, iki gol attı. Katalan ekibinde daha çok sonradan oyuna giren etkili bir isim olan 24 yaşındaki oyuncu, Braga'da ise ilk 11'in değişilmezlerinden biri ve önemli bir golcü konumunda. Devam eden sezonda Victor, şu ana kadar çıktığı 12 maçta beş gol kaydetti.

Barcelona ve Hansi Flick, 2026/27 sezonuna olağanüstü bir başlangıç yaptı

Flick, Camp Nou'da 2028'e kadar sözleşmesi bulunan, bu arada Barca ile oldukça başarılı. Eski Almanya Milli Takımı teknik direktörü yönetiminde geçilen iki LaLiga sezonunu da Blaugrana İspanya şampiyonu olarak tamamladı; devam eden sezona da ilk yedi maçta alınan yedi galibiyet ve atılan tam 31 golle olağanüstü bir giriş yapıldı.

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Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Böylece Barcelona puan tablosunun zirvesinde rahat bir şekilde yer alıyor, Şampiyonlar Ligi'ne başlangıç da Feyenoord Rotterdam karşısında alınan net 5-1'lik galibiyetle başarılı oldu. Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 2. haftasında Flick'in ekibi gelecek salı günü Türkiye şampiyonu Galatasaray'a konuk olacak, öncesinde ise Barca cumartesi günü LaLiga'da Getafe ile karşılaşacak.