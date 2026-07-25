Al-Ittihad, son birkaç saat içinde aldığı yeni destekle birlikte, bu yaz transfer dönemine güçlü bir dönüş yapmaya oldukça yaklaştı.

Suudi gazeteci Ahmed el-Aclan, X platformundaki kişisel hesabından yaptığı paylaşımda, Al-Ittihad'ın kasasına maddi destek geldiğini belirterek kulübün yeni sezon öncesinde birden fazla transferi bağlayacağını doğruladı.

Al-Ittihad'ın adı daha önce birçok oyuncuyla anılmış, ancak sahip olduğu sınırlı mali imkanlar nedeniyle şu ana kadar bunlardan hiçbirini kadrosuna katmayı başaramamıştı.

"Amid", orta sahaya oyuncular katmak istiyor. Bu kapsamda Mısırlı İmam Aşur ve Mervan Atiyye, Faslı İzzeddin Ounahi ve Sofyan Amrabat, Nijeryalı Raphael Onyedika ve Wilfred Ndidi ile görüşüyor.

Suudi kulüp, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho'yu kaybetti; oyuncu geçen sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinin ardından takımdan ayrıldı. Ayrıca haberlere göre Faslı Youssef En-Nesyri ve Cezayirli Houssem Aouar gibi diğer yıldızların da ayrılma ihtimali bulunuyor.

Al-Ittihad, geçen sezon tüm kupaları kaybetmesinin ardından gelecek sezon rotasını düzeltmeyi hedefliyor. Takım, Suudi Ligi'nde beşinci sırada yer aldı, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ne çeyrek finalde, Kral Kupası ve Süper Kupa'ya ise yarı finalde veda etti.

Suudi takımının yeni sezondaki ilk resmi maçının, 11 Ağustos'ta AFC Elit Şampiyonlar Ligi play-off turunda Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Al-Jazira ile olacağını hatırlatalım.