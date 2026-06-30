Hollanda Başbakanı Rob Jetten, Fas milli takımının 2026 Dünya Kupası'nda 16 turuna yükselmesine ilişkin bir açıklama yaptı. Fas, turnuvanın 32'li turunda Meksika'nın Monterrey Stadyumu'nda oynanan maçta Hollanda'yı penaltı atışlarında 3-2 mağlup etmişti. Meksika'nın Monterrey Stadyumu'nda düzenlenen turnuvanın 32'li turu maçında, normal süre ve uzatmaların ardından skor 1-1 berabere kalmıştı.

Hollanda milli takımı, 72. dakikada Liverpool'un yıldızı Cody Gakpo'nun golüyle skoru açtı; ancak Fas milli takımı pes etmedi ve İssa Diop, ikinci yarının uzatma dakikalarının ilk dakikasında (90+1) beraberlik golünü attı. Böylece maç uzatmalara gitti, ve penaltı atışlarında Atlas Aslanları galip geldi.

Maçın ardından Rob Gieten, “X” platformundaki resmi hesabından bir mesaj yayınlayarak şunları söyledi: “Hollanda Milli Takımı ile Atlas Aslanları arasında oynanan heyecan verici maçın ardından, Hollanda’nın Dünya Kupası serüveni ne yazık ki sona erdi. Sporun insanları nasıl birleştirdiğini ve farklı kesimlerden oluşan Hollanda taraftarlarının coşkulu yürüyüşleriyle herkesin kalbini nasıl kazandığını görmek muhteşem bir manzaraydı.”

Ayrıca şunları ekledi: “Hollanda’daki Faslı topluluğun büyük çoğunluğunun, milli takımının hak ettiği zaferini olumlu bir ruhla nasıl kutladığını ve hem takım arkadaşlarının hem de rakiplerin, Cody Gakpo ve ailesi için duygusal açıdan zorlu olan bu dönemde ona destek olmak için nasıl el ele verdiğini görmek muhteşem bir manzaraydı. 'Hollanda Milli Takımı'na çok teşekkürler; Atlas Aslanları'na da turnuvanın geri kalanında ve Kanada ile oynayacakları bir sonraki maçta başarılar diliyorum.'

Bu galibiyetle Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası’ndaki yoluna devam etti ve 16 turunda Kanada milli takımıyla karşılaşacak. Kanada, Güney Afrika’yı 1-0 yenerek tur atlamayı garantilemişti.