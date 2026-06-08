Birçok Eredivisie kulübü, Telstar'ın kilit oyuncusunu kadrosuna katmak istiyor: Kulüp, bir an önce görüşmeye başlamak istiyor

Voetbal International'ın Pazartesi günü bildirdiğine göre, Jeff Hardeveld yurt içinde bir transfer gerçekleştirebilir. Ancak şu anki takımı Telstar, onu öylece bırakmak istemiyor ve sol bek ile yakında görüşmeye başlayacak.

31 yaşındaki savunma oyuncusu, yeni yükselmiş takımda iyi bir sezon geçirdi. Anthony Correia yönetiminde Hardeveld giderek daha önemli hale geldi ve takımının en belirleyici oyuncularından biri haline geldi.

Hardeveld, 39 maçta forma giydi ve bu maçlarda 7 gol attı, 8 asist yaptı. Ligin son aşamasında, Telstar'ın küme düşmeyi önlemeye çalıştığı ve başardığı dönemde de kilit rol oynadı. Son dört maçta iki gol attı ve son haftada FC Volendam ile oynanan belirleyici maçta önemli bir asist yaptı.

Bu performanslar gözden kaçmadı. Bu nedenle sol bek, Hollanda'daki diğer kulüplerin ciddi ilgisini çekiyor. Buna rağmen Telstar, onu kadroda tutmaya ve 2027 ortasına kadar süren sözleşmesini yeniden müzakere ederek uzatmaya çalışıyor. Bu nedenle yakında kendisiyle görüşecekler.

Finansal açıdan ona daha fazlasını sunabilecek olan, üst lige yükselen Willem II, bu defans oyuncusunu ciddi bir şekilde kadrosuna katmak istiyor. O da NAC Breda'nın radarında, ancak bu kulüp, Keuken Kampioen Divisie'ye düşmesi nedeniyle bu transferden vazgeçmiş görünüyor.

Ayrıca sc Heerenveen de onu yakından takip ediyor. Frizler, Vasilios Zagaritis ile zaten iyi bir sol bek oyuncusuna sahip, ancak Yunan oyuncu bu yaz birçok kulübün radarına girdiğinden ayrılabilir.

Voetbal International'a göre, Hardeveld'e yurt dışından da ilgi var. Yine de savunma oyuncusu, Hollanda'da kalmak istediğini belirtti.