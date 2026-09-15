Alman rekor milli futbolcu, Sky'a yaptığı açıklamada, 19 yaşındaki Barcelona hücum oyuncusunu prestijli ödülü kazanmada kesinlikle en büyük favori olarak görmediğini söyledi.

Matthäus, "Lamine Yamal, İspanya ile dünya şampiyonu oldu ve Barcelona ile lig şampiyonluğunu kazandı ama bu süreçte diğer oyuncular kadar öne çıkmadı" dedi. ABD, Kanada ve Meksika'daki turnuvada zafere ulaşan İspanya takımında onun sadece "birçok oyuncudan biri" olduğunu, farkı ise başka oyuncuların yarattığını ifade etti.

Matthäus, Yamal'ın "geçmişte parladığı ve bu sezon yeniden sahip olduğu akışa hiç giremediğini" söyledi. 19 yaşındaki oyuncunun "olağanüstü bir oyuncu olduğunu ancak iki büyük başarıya rağmen bunun Lamine Yamal'ın yılı olmadığını" belirtti.

65 yaşındaki Matthäus'un kişisel favorisi ise Bayern Münih'in golcüsü Harry Kane. "Altın Ayakkabı'yı kazandı, Dünya Kupası'nda gol attı ve Şampiyonlar Ligi'nde önemli goller kaydetti. Ayrıca Bayern Münih ile iki şampiyonluk kazandı ve Şampiyonlar Ligi ile Dünya Kupası'nda yarı finale çıktı."

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Lamine Yamal, Ballon d'Or için kendisine ne kadar şans tanıyor?

Yamal kısa süre önce, Ballon d'Or'u kazanmada kendisini kişisel olarak favori gördüğünü söylediği açıklamalarıyla dikkat çekmişti. "(Kylian) Mbappe ve ben, biz dünyanın en iyileri olan iki oyuncuyuz ama bence bu yıl onu hak eden bendim. Benim için bu çok net ve maçları izleyen herkes de bunu biliyor."

Geçen yıl Barcelona formasıyla LaLiga şampiyonluğu yaşayan kanat oyuncusu, tüm kulvarlarda 45 maçta 42 gole katkı yaptı (24 gol, 18 asist). Ödülü kazanması için en güçlü argümanı ise şüphesiz İspanya ile kazandığı Dünya Kupası şampiyonluğu.

Ballon d'Or töreni 26 Ekim'de Londra'da yapılacak. 2022'den bu yana ödül artık bir takvim yılının değil, bir sezonun en iyi oyuncusuna veriliyor. 2025'te ödülü Ousmane Dembele kazandı; bu, onun ilk zaferiydi.