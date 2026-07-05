Birbiri ardına istifa ediyorlar... Tecrübeli teknik direktör, Dünya Kupası'ndan elenmenin ardından istifa etti

Portekizli teknik direktör Carlos Queiroz, bugün Pazar günü, “Kara Yıldızlar”ın Kolombiya’ya 1-0 yenilerek 2026 Dünya Kupası’nın 32’li turunda elenmesinin ardından Gana Milli Futbol Takımı’ndaki görevinden istifa ettiğini açıkladı.

73 yaşındaki ve daha önce Manchester United'ın teknik direktör yardımcılığını yapmış olan Queiroz, sosyal medya hesapları üzerinden duygusal bir açıklama yayınlayarak, geçtiğimiz Nisan ayında göreve gelmesinden sadece 3 ay sonra ayrıldığını duyurdu. Bu süre zarfında takımı Dünya Kupası eleme turlarına taşımayı başarmıştı.

Deneyimli Portekizli teknik direktör şöyle yazdı: “Gana’ya… Futbol, tıpkı hayat gibi, bize ebedi bir ders verdi: Ya kazanırsın ya da dersini alırsın. Bu yolculuktan ayrılırken başardıklarımızla gurur duyuyorum, ancak her zaman daha fazlasını hedefleyenlerdeki doğal bir tatminsizlik duygusunu da paylaşıyorum.”

Ve ekledi: “Daha yüksek bir seviyeye ulaşmak, başlı başına bir amaç olmamalı, daha büyük hedeflerin başlangıcı olmalıdır. Kara Yıldızlar’ın geleceği sadece saha içinde inşa edilmeyecek, saha dışında da başlamalıdır; Gana’daki olağanüstü futbol yeteneklerini hazırlamak, korumak ve geliştirmek için mümkün olan en iyi ortamı yaratarak.”

Kerosh, Gana Futbol Federasyonu Başkanı ve Yönetim Kurulu’na teşekkür ederek, “Vatanıma ve Kara Yıldızlar’a hizmet etmek benim için büyük bir onurdu” dedi. Ayrıca oyuncularına ve teknik ekibine “cesaretleri, bağlılıkları ve takıma olan sürekli özverileri” için teşekkür etti.

Ganalı taraftarlara seslenen Kiroş, “Spor açısından tam bir memnuniyet sağladığımızı iddia edemeyiz, ancak Gana bayrağını yüksekte dalgalandırdığımız ve futbolun en büyük sahnesinde ‘Siyah Yıldızlar’a saygı ve itibar kazandırdığımız için gurur duyuyoruz” dedi.

Kiroş, grup aşamasında Gana ile olağanüstü bir performans sergilemişti. Takım, turnuvanın açılış maçında Panama’yı 1-0 mağlup etmiş, ancak 32’li turda Kolombiya’ya yenilerek turnuvaya veda etmişti.