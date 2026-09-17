"Bunun daha önce sızdırılması ya da daha önce ortaya çıkması gerçekten umurumda değil" diyen Klopp, aday listesine dair çok sayıdaki önceden yapılan ifşalar hakkında, "Ama bence bunun gibi şeyleri erkenden ortaya atarak geçimini sağlamak biraz zavallıca" vurgusunu yaptı.

Bu, son günlerde ilk kadrosundaki birçok oyuncuyu önceden açıklayan medya ve gazetecilere yönelik açık bir göndermeydi. Her şeyden önce, ilk kez aday gösterilen oyuncular için bu özel kariyer anının, özel haber yarışından dolayı değersizleştirildiğini söyledi. Klopp, "Her şeyi hemen bu kadar büyütmemek lazım" diye yakındı.

59 yaşındaki teknik adam, göreve başlama basın toplantısında da son derece net sınırlar çizmiş ve herkesin başarı için üzerine düşeni yapması gerektiğini söylemişti. Bu doğrultuda Klopp, ailesinin ve özel çevresinin tamamen rahat bırakılmasını da istemişti. Şimdi ise Klopp, rahatsız edici dış etkenlerden kaçınmak adına aynı yaklaşımı oyuncuları için de sürdürmekte ısrar etti.

Younes Ebnoutalib neden Jürgen Klopp'tan özür diledi?

Bunun yanı sıra Klopp, yeni isim Younes Ebnoutalib hakkında da konuştu. Ebnoutalib, aday gösterildiğini sosyal medyada yayımlanan bir kliple kendisi duyurmuştu. Alışveriş yaparken kendisine seçildiği sorulan Eintracht Frankfurt forvetinin bunu gizli tutmaması, Klopp için bir sorun teşkil etmedi. "Bütün sızdıranların planını bozdu. Bana videoyu gönderdi, benden özür diledi" dedi.

Klopp'un ardından Ebnoutalib'e "endişelenmemesi" gerektiğini söylediği aktarıldı. "Orada inanılmaz mutlu olan bir genç gördüm. Hepimiz için korumak istediğim şey de bu heyecan" diyen Klopp, golcünün özelliklerini de övdü: "Ağır bir sakatlığın ardından geri döndü. Onun için karar teknik ekip içinde nispeten hızlı alındı. Union'a karşı ilk yarı (üç gol, editör notu) süperdi. Henüz 23 yaşında olmasına rağmen büyük bir yetenek. Çok şey gördü."