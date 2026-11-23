Steven Gerrard, Mauricio Pochettino'nun Manchester United'ın başındaki ilk maçında Harry Maguire'ı yedek bırakarak büyük bir hata yaptığını düşünüyor. Eski Liverpool kaptanı, Maguire yerine Matthijs de Ligt'i ilk 11'de oynatma kararını “biraz saygısızca” bulduğunu söyledi ve United'ın ocak ayında dünya çapında savunmacılar transfer etmek için çok büyük paralar ödemek zorunda kalabileceği uyarısında bulundu.

Reklam

Gerrard'dan Pochettino'nun Maguire kararına eleştiri

Gerrard, Pochettino'nun pazar günü Anfield'da 4-0 kaybedilen maçta Maguire'ı yedek bırakma kararını sorguladı. Leny Yoro'nun erken dakikalarda kırmızı kart gördüğü maçta Liverpool, kısa sürede iki farklı üstünlüğe ulaştı. Uzun süreli sakatlığının ardından hâlâ form tutmaya çalışan De Ligt, Maguire'ın önünde ilk 11'de tercih edildi.

Gerrard, The Overlap'te şunları söyledi: “Bence yanlış bir karardı. Savunma hattındaki tercihini yanlış buldum. Böyle büyük bir maçta birini ilk 11'de oynatmak... Bu, ülkedeki en büyük maç. Dünyanın her yerinde gözler bu maçın üzerinde.”

‘Maça ilk 11'de başlamalıydı’

Gerrard da Jamie Carragher gibi De Ligt tercihine karşı çıktı . Ancak bu kararın Maguire'a saygısızlık olduğunu öne sürerek daha da ileri gitti. Sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu anda belki hazır olmayan genç oyuncuları bir kenara bırakın. Matthijs de Ligt bir yıldır sahalardan uzak. Harry Maguire şu anda onların en iyi savunmacısı. Maça ilk 11'de başlamalıydı.”

“O, elini taşın altına koyup mücadele edenlerden biri. Tamam, kusursuz değildi ama onu oynatmayıp yerine De Ligt'i tercih etmek bana biraz saygısızca geldi.”

Reklam Reklam

Maguire oyuna girince fark yarattı

Gerrard, Maguire'ın oyuna girdikten sonra United'ın neyi kaçırdığını gösterdiğini düşündü ve devre arasından önce yaptığı kritik müdahaleye dikkat çekti. “Oyuna girdiğinde fark yarattı. Vücudunu ortaya koyan oyunculardan biriydi,” dedi.

Related Topics

“Sanırım 38. ya da 39. dakika civarında kesin bir golü önleyen harika bir müdahale yaptı. Bu sezon Manchester United'ı çok izledim; o, mücadele eden oyunculardan biri.” Maguire'ın çabalarına rağmen Rio Ngumoha ve Victor Munoz son dakikalarda attıkları gollerle farklı galibiyeti tamamladı.

Savunma takviyesi United'a ocakta pahalıya mal olabilir

United düşme hattındayken Gerrard, ocak ayında savunmayı güçlendirmenin pahalıya mal olacağına inanıyor.

Reklam

“Ocak ayında kim dünya çapında stoperlerini bırakır? Ancak biri astronomik bir para ödemeye hazırsa olur. Olması gereken de bu,” dedi.