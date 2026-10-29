Inter Teknik Direktörü Cristian Chivu, Venezia deplasmanında tarihî bir galibiyet almalarına rağmen takımının performansını sert sözlerle eleştirdi. Inter, galibiyete üç puan verilen dönemde Serie A tarihindeki en iyi sezon başlangıcını resmen kaydetti ancak Chivu, sergilenen oyundan hiç memnun kalmadı.

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Kötü performansa rağmen rekor başlangıç

Inter'in bu sezonki rakamları tartışmasız etkileyici, ancak takımda ayaklar yere basıyor. İlk dokuz maçında sekiz galibiyet ve bir beraberlik alan Inter, galibiyete üç puan verilen dönemde kulüp tarihinde daha önce görülmemiş bir başlangıca imza attı. Ancak Chivu, Venedik'te güçlükle kazandıkları son maçı değerlendirirken kutlama havasında değildi.

Galibiyet alan teknik direktörlerde pek görülmeyen bir açıklıkla konuşan Chivu, teknik ve fiziksel açıdan birçok eksikliğe dikkat çekti. “Enerjimiz düşüktü, bazı şeyleri yapmakta yavaştık. Böyle oynayacaklarını bilmemize rağmen geride kurdukları savunma karşısında biraz şaşırdık. Topu dolaştırmakta ve savunma hattına hücum etmekte yavaştık… Ama üç günde bir oynayınca bunlar olabiliyor. Bugün maçı kazanmak için biraz şanslıydık. Bunun mu belirleyici olduğunu söylemeliyim, yoksa elimizden gelen her şeyle buna inanmamızın mı, bilmiyorum” dedi Sky Sport Italia'ya.

Provedel, Inter'i kurtardı

Skor rahat bir deplasman galibiyetine işaret etse de sahadaki mücadele çok daha dengeliydi. Inter, ev sahibinin uzun süreli baskısı karşısında üstünlüğünü korumak için kalecisine büyük ölçüde ihtiyaç duydu. Chivu, inatçı Venezia karşısında taktik planı işlemiyor gibi görünürken takımı ayakta tutan oyuncularının hakkını teslim etti.

Chivu sözlerini şöyle sürdürdü: “Riskler de aldık. Provedel bizi maçta tuttu. Sonunda tecrübemiz, gücümüz, kararlılığımız ve biraz da şansımızla başardık. Sıradaki derbi mi? Birkaç gün içinde zihinsel enerjimiz de dahil olmak üzere enerjimizi geri kazanmaya çalışacağız. Burada özellikle bugün takımı sarsmak için devre arasında oyundan çıkarmak zorunda kaldığım bazı oyuncuları kastediyorum. Yapabilseydim muhtemelen bütün takımı değiştirirdim.”

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2010'daki Catania maçının hayaleti

Bu zorlu maç, Chivu'ya Jose Mourinho yönetimindeki oyunculuk günlerinden belirli anları hatırlattı. 2009/10 sezonunda üç kupa kazandıkları dönemde Catania'ya karşı aldıkları, takımın enerjisiz ve kendinden fazla emin hissettiği o meşhur 3-1'lik yenilgiyi anımsadı. Chivu, Venezia karşısında ilk yarıda benzer şeyler hissettiğini ve geçmişteki o hatanın tekrarlanmasından korktuğunu belirtti.

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Chivu, “Bunlar bir sezonda yaşanan tipik maçlar. Yılda iki ya da üç kez, enerjiniz ve inancınız azalmış halde sahaya çıkarsınız ve asgari çabayla maçı kazanabileceğinizi düşünürsünüz” dedi.

Hedef daha iyiye gitmek

Olası 27 puanın 25'ini toplamış olmasına rağmen Inter'in teknik direktörü, takımının daha iyi oynayabileceği konusunda kararlı. Son şampiyon olmanın getirdiği baskı, oyuncuların ülkede elde ettikleri son başarıların ardından rehavete kapılmaması için teknik ekip tarafından dikkatle yönetiliyor. Sıkışık maç takviminde odağı korumak, teknik ekibin öncelikli sorunu olmaya devam ediyor.

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Chivu, gelişme ihtimalleri hakkında şunları söyledi: “Daha iyisini yapabiliriz ve yapmalıyız. Buradan başlıyoruz. Böyle bir başlangıç yapmak asla kolay değil. Özellikle kupalar kazandığınız bir yılın ardından sahada gösterdiğimiz özveriyi kaybetmemeliyiz. Hepimiz bir sonraki yılın en zoru olduğunu biliyoruz ve ayaklarımız yere basarak çalışıyoruz.”