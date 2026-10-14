Barcelona yıldızı Rodri, Lamine Yamal’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki son göz kamaştıran teknik hareketini şakayla karışık küçümseyerek genç oyuncunun bunu planlayarak değil, daha çok şans eseri yaptığını söyledi. İspanyol orta saha oyuncusu, Barcelona’nın Galatasaray deplasmanında 4-1’lik farklı bir galibiyet alıp turnuvaya kusursuz başlangıcını sürdürmesinin ardından konuştu.

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Barcelona'nın yıldızları ayakları yere basarak ilerliyor

Hansi Flick'in takımı, İstanbul'daki üstün performansıyla sezonun ilk bölümündeki durdurulamaz yürüyüşünü sürdürdü. Ancak maç sonrasında en çok konuşulan konu, bireysel yeteneğin öne çıktığı bir andı. La Masia'nın göz bebeği Lamine Yamal, rabona tarzında yaptığını gizlediği nefes kesici bir dokunuşla Anthony Gordon'a Barcelona'nın ikinci golünün pasını verdi. Futbol dünyası bu harekete hayran kalırken Rodri, genç takım arkadaşının fazla havaya girmesine izin vermedi ve asistin ardından soyunma odasında yaşanan şakalaşmayı anlattı.

Rodri, Marca'ya verdiği röportajda gülerek, “Ona, topun orada biraz sekerek önüne geldiğini söylüyorduk. Bilerek mi yaptı bilmiyoruz, biraz şans eseriydi,” dedi. Deneyimli orta saha oyuncusu, şakalaşmaya rağmen 19 yaşındaki futbolcunun en büyük sahnelerde yaratmaya devam ettiği muazzam etkiyi kabul etti: “Ama sonuçta hep söylediğim gibi, bunu denemek gerekiyor. Onda her zaman ileri gitme isteği var ve ikinci golü de o hazırladı.” Barcelona'nın Flick yönetimindeki galibiyet serisini sürdürmesine yardımcı olan unsurlardan biri de gençlik coşkusu ile deneyimli liderliğin bu birlikteliği.

Galatasaray karşısındaki galibiyet Barcelona'nın ivmesini korumasını sağladı, ancak Rodri kutlamaların yanında gerçekçi olmanın da önemini vurguladı. Orta saha oyuncusu, skor rahat bir galibiyete işaret etse de fırsatları daha iyi değerlendiren bir rakibe karşı kendilerine pahalıya mal olabilecek savunmasız anlar yaşadıklarını belirtti. Türkiye'deki atmosferde oynamanın zorluğu biliniyor. İspanyol millî futbolcu da takımının ilk yarının bazı bölümlerinde kontrolü sağlayamadığını, buna karşın devre arasından sonra rakibine üstünlük kurduğunu düşündüğünü söyledi.

Rodri, takımın yalnızca bireysel olarak öne çıkan anlara değil, uzun vadeli hedeflerine odaklanması gerektiğini açıkladı: “İyi bir dönemden geçiyoruz, on üzerinden onluk durumdayız, değil mi? Ama her zaman gelişmenin yollarını arıyoruz. Bence çok olumlu şeyler var, geliştirmemiz gereken başka şeyler de var. Avrupa'da oynarken dikkat etmemiz gereken bazı noktalar olduğunu biliyoruz.” Bu analitik yaklaşım, kadronun bu sezon Avrupa'da başarı hedefiyle ilgili artan beklentilerin tamamen farkında olduğunu gösteriyor.

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İstanbul'un zorlu atmosferinden taktik dersler

Orta sahanın savunma yönündeki kilit ismi, takımın maç boyunca savunmaya geçişleri nasıl yönettiği konusunda özellikle endişeliydi. Galatasaray'ın Barcelona'nın önde kurduğu savunma hattından ve zaman zaman topa sahipken yaptığı özensiz hatalardan yararlanabilmesi, eleme turlarında onları bekleyen daha zorlu sınavlar için bir uyarı niteliğindeydi. Rodri, yedikleri ilk golün maçın temposunu yönetememelerinin doğrudan sonucu olduğunu ve bunun ev sahibi takımın coşkulu taraftarı önünde özgüven kazanmasına imkân verdiğini belirtti.

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Rodri, “Örneğin, buldukları ilk fırsat gol oldu. Bu açıdan gelişmeliyiz; ikinci golü de atabilirlerdi. Dolayısıyla bundan ders çıkarma zamanı. Belki biraz daha yavaş hücum etmeyi denemeliyiz, çünkü sonuçta top kaybettiğinizde hızlıca hücuma çıkıyorlar,” dedi. İspanya millî takımının kaptanı, takımının öndeyken daha ölçülü oynamasını ve maçın ritmi üzerindeki kontrolünü kaybettiği “çılgın on dakika”yı tekrarlamamasını istiyor. Turnuvada ilerledikçe bu olgunluk büyük önem taşıyacak.

Şöyle devam etti: “Böyle maçlarda biraz daha kontrollü olmanız gerekiyor. Ama takım bir kez daha çok önemli bir karakter ortaya koydu. İkinci yarıda goller gelince maçtan biraz daha fazla keyif alabiliyorsunuz. Her zaman böyle olmayacağını, özellikle Şampiyonlar Ligi'ndeki maçların çok zorlu geçeceğini biliyoruz. Gol attığımızda da atamadığımızda da her türlü senaryoya hazır olmalıyız. Verilen talimat açık: Belki golü yediğimizde yaşadığımız o çılgın on dakikada biraz daha sakin kalmalıydık. Bugünden çıkarılacak ders de biraz bu.”

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Anthony Gordon, Barcelona'nın yıldızları arasında parladı

Lamine Yamal ve Rodri manşetlere çıksa da Anthony Gordon da galibiyete katkısından dolayı önemli övgüler aldı.

Rodri, “Anthony (Gordon) de harikaydı. Onlar bize, fark yaratmak için her takımın ihtiyaç duyduğu o ekstra katkıyı sağlıyor. Gerektiğinde takıma yardım etmeye, gerektiğinde de oyunu biraz daha yavaşlatmaya her zaman hazırlar. Geliştirebileceğimiz yönlerden biri de biraz bu,” diye ekledi. Yeni gelenler ile kadronun oturmuş çekirdeği arasındaki uyum, Barcelona'nın son dönemdeki yükselişinin belirleyici özelliklerinden biri oldu. Gordon'ın sürati ile Yamal'ın çalımları, kıta genelindeki savunmacılar için baş edilmesi güç bir ikiliye dönüşüyor.

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Sonuçta Katalan ekibi için başarılı bir geceydi. Ancak Rodri'nin sözleri, kusursuzluğa ulaşma çabasının hiç bitmediğini hatırlatıyor. Deneyimli oyuncu, en farklı galibiyetlerini bile eleştirerek genç futbolcuların Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için gereken taktik disipline odaklanmasını sağlıyor. Yamal maçların gidişatını değiştiren “şans eseri” hareketlerini sürdürürken Gordon da bitiriciliğiyle katkı veriyor. Barcelona, etkili orta saha oyuncusunun uyarılarını dikkate alırsa şampiyonluğun gerçek adaylarından biri gibi görünüyor. Grup aşaması kızışırken Avrupa'daki bir sonraki maçları, bu dersleri ne kadar aldıklarını bir kez daha sınayacak.