Manchester United efsanesi Peter Schmeichel, Senne Lammens'in Şampiyonlar Ligi'nde zor bir gece geçirmesinin ardından kalecinin mevcut formunu açık sözlerle değerlendirdi. 24 yaşındaki oyuncu penaltı kurtararak yeteneklerini gösterse de yaptığı bir dizi kritik hata, Sporting'in geri dönüp Lizbon'da 2-2'lik beraberliği almasını sağladı.

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Lammens'in penaltı kurtarışı kritik hataların gölgesinde kaldı

Lammens, Sporting karşısında Avrupa sahnesinde zor bir maç geçirdi . İki basit hata, maça iyi başlangıcını gölgede bıraktı. Belçikalı kaleci, ilk yarıda Kolombiyalı forvet Luis Suarez'in penaltısını kurtardıktan kısa süre sonra ceza sahasında faul yaptı ve Suarez bu kez penaltıyı gole çevirdi.

İkinci yarıda Lammens'in ceza sahasına gönderilen yüksek bir topu elinden kaçırmasıyla işler daha da kötüleşti. Topa ilk yetişen Suarez, akrobatik bir vuruşla Portekiz temsilcisine bir puanı getirdi.

Schmeichel, Dünya Kupası'nın etkisine ve savunmadaki eksiklere dikkat çekti

Eski United kalecisi Schmeichel, CBS Sports'a yaptığı açıklamada Lammens'in yedeğe çekilip çekilmemesi gerektiği konusunda kesin bir görüş belirtmedi. Yeni teknik direktör Mauricio Pochettino'nun ekibinin durumu tersine çevirebileceğini söyledi. Schmeichel, "Bilmiyorum [Manchester United'ın onu hangi noktada yedeğe çekmesi gerektiğini]. Mauricio Pochettino geldi ve kendi ekibini getirdi. Bu, yeni bir kaleci antrenörü olduğu anlamına geliyor ve belki de bu, onun için durumu değiştirebilir" dedi.

Schmeichel, 24 yaşındaki kalecinin formundaki düşüşü Belçika'nın İspanya karşısında turnuvadan elenmesine bağladı. "Dünya Kupası'nda İspanya'ya karşı oynadığı maçı hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Küçük bir hata yaptı, [Mikel] Merino gol attı ve [Belçika] elendi. Bence o hatadan sonra biraz özgüven kaybetti ve tam olarak toparlanamadı.

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"Bir kaleci olarak en iyi formunuzda olmadığınızda önünüzdeki savunmacıların size yardım etmesine ihtiyaç duyarsınız. Acı gerçek şu ki bunu yapamadılar ve tabii bu da durumu çok daha kötü hâle getiriyor. Onu çok beğeniyorum ama bugün onun için iyi bir gün değildi" diye ekledi.

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Fernandes, sorumluluğun paylaşılmasını istiyor

Lammens'in sezona yaptığı sarsıntılı başlangıç, Royal Antwerp'ten 18,1 milyon sterlin karşılığında transfer edildikten sonra United'da geçirdiği umut verici ilk sezonla keskin bir tezat oluşturuyor. Portekiz'deki kritik hatalarına rağmen takım kaptanı Bruno Fernandes, takım arkadaşını savundu ve sorumluluğun tüm kadro tarafından paylaşılmasını istedi.

Fernandes, "Bu, futbolun bir parçası. Hatalar futbolun bir parçası ve hatalar sonucunda goller oluyor. Ama elbette bu bireysel bir spor değil. Bu yüzden iyi yaptığımız ve kötü yaptığımız her şeyin sorumluluğunu herkes üstlenmeli.

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"Bence asıl ve en önemli mesele, iyi ve kötü anlarda birlikte olmamız gerektiğini anlamak. Bu, birbirimize duyduğumuz güveni değiştirmeyecek" dedi.

Darlow fırsat beklerken Lammens üzerindeki baskı artıyor

Özgüveni sarsılan Lammens'i, Pochettino'nun yeni kaleci antrenörüyle birlikte ilk sezonundaki formunu yeniden yakalama konusunda zorlu bir sınav bekliyor. Değişiklik gerekirse yaz transferi Karl Darlow fırsat bekliyor. Eski Newcastle ve Leeds United kalecisi, bu sezon henüz Premier Lig'de forma giymedi.