Manchester United Teknik Direktörü Michael Carrick, Roma karşısında ikinci yarıda gelen nefes kesici geri dönüşün ardından genç yetenek Shea Lacey'nin etkisini övdü. Manchester United bir başka ağır yenilgiye doğru gidiyor gibi görünürken taktik değişiklikler ve yedek kulübesinden gelen kıvılcım, Old Trafford'daki havayı değiştirdi.

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Roma'yı şaşkına çeviren müthiş geri dönüş

Manchester United, felaket bir başlangıcın ardından 17 dakika içinde iki farklı geriye düşerek üst üste dördüncü yenilgiyle karşı karşıya kaldı. Önce Matias Soule golü buldu, ardından Donyell Malen penaltıyı gole çevirerek Old Trafford'u sessizliğe bürüdü.

Bruno Fernandes, tekrarlanan penaltı vuruşunu gole çevirerek ikinci yarıdaki geri dönüşü başlattı ve takımının dokuz maçlık galibiyet hasretine son vermesinin yolunu açtı. Ardından Matheus Cunha, Leonardo Balerdi'nin hatasından yararlanarak skoru eşitledi ve yakın direğe gönderdiği sert şutla galibiyet golünü attı.

Galibiyet golünün hazırlayıcısı 19 yaşındaki Lacey'ydi. 75. dakikada Amad Diallo'nun yerine oyuna giren altyapı çıkışlı oyuncu, A takım düzeyindeki yalnızca 10. maçında kritik asistini yaptı.

Carrick, Lacey'nin 'muzipliğinden' memnun

Carrick, genç oyuncusuyla büyük gurur duyduğunu belirtirken hem yaratıcı becerilerini hem de maçın son bölümünde skoru korumaya yardımcı olan, beklenmedik ölçüde disiplinli savunma performansını öne çıkardı.

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Carrick, "Abartmak istemiyorum ama Shea adına gerçekten çok mutluyum. Onu çok seviyoruz. Harika bir genç, başarılı olmayı çok istiyor ve çok yetenekli. Dolayısıyla içeri kat edip pası bulması şaşırtıcı değil. Gözlerinde o küçük ışıltı var; tabiri caizse biraz muzipçe oynuyor ve hep böyle fırsatlar arıyor.

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"Ama ihtiyaç duyduğumuz anlarda sağ bek gibi savunma yaptığını görmek de beni en az o kadar mutlu etti. Çok yönlü bir futbolcu olarak bunu da yapabilmelisiniz. Onu savunmada böyle görmekten ve genç oyuncuların fırsatı değerlendirdiğini görmekten aynı derecede memnun oldum.

"Bence sahaya girmesi herkese biraz enerji verdi. Bunu görmek harikaydı ve bu akşam eline geçen fırsatı en iyi şekilde değerlendirdi," dedi.

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Taktik değişikliğin ardından Cunha maça damga vurdu

Son hamleyi Lacey yapsa da devre arasındaki bir değişiklik maçın gidişatını temelden değiştirdi. Carrick, Cunha ile Bryan Mbeumo'nun yerlerini değiştirerek Brezilyalı oyuncuyu merkeze aldı. Bu rolde etkili olan Cunha, ikinci golünü attıktan sonra tribünlerde büyük bir coşku yarattı.

Carrick, "Matheus bunları yapabilir, böyle anlar yaratabilir. Devre arasında onu Bryan ile yer değiştirerek merkeze aldık. Sahanın ortasında oynamasını, bize biraz farklı bir diziliş sağlamasını istedik ve kendisini iyi pozisyonlarda buldu," diye açıkladı.

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Cunha'nın gecesi, uzatma dakikalarında yaptığı sert müdahalenin ardından ikinci sarı kartını görmesiyle erken sona erdi ve United 10 kişi kaldı. Carrick sözlerini şöyle tamamladı: "Maçı bitiriş biçimi hayal kırıklığı yarattı ama bu da ne kadar önemsediğini ve ne kadar çaba göstermeye hazır olduğunu gösteriyor. Böyle düşündüğünde, bu ruh hâlindeyken ve böyle oynadığında ondan istediğimiz şey bu."

Cunha olmadan dönüm noktasını değerlendirmek

Bu dramatik galibiyet, Carrick üzerindeki giderek artan baskıyı önemli ölçüde hafifletti ve takımın kötü gidişatına son verdi. United, zorlukla elde ettiği bu sonucu sezonunu yeniden canlandıracak gerçek bir dönüm noktasına çevirmeyi umuyor.

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Ancak Avrupa'daki yakın geleceğinde galibiyet golünü atan oyuncusu olmadan yoluna devam etmek zorunda. Kırmızı kartının ardından cezalı duruma düşen Cunha'nın yokluğunda Carrick, yakalanan ivmeyi korumak için hücumda alternatif çözümler bulmak zorunda kalacak.