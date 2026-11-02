Martinez, Chelsea yenilgisinde kırmızı kart gördü
United'ın kötü gidişatı, Stamford Bridge'de Chelsea'ye 2-0 yenilmesiyle sürdü. Bu sonuçla tüm kulvarlardaki galibiyet hasreti dokuz maça çıktı ve Carrick üzerindeki baskı daha da arttı.
Xabi Alonso'nun takımında Morgan Rogers, ikinci yarının başlarında gol perdesini açtı. Kısa süre sonra Martinez art arda iki sarı kart gördü; takımını 10 kişi bırakırken penaltıya da sebebiyet verdi. Cole Palmer, penaltı atışını gole çevirerek üç puanı garantiledi.
Bu galibiyet Chelsea'yi Premier League'de dördüncü sıraya taşıdı. Manchester United ise düşme hattının hemen üzerinde kalmaya devam ediyor ve bu konumunu yalnızca averajına borçlu.
Sorumsuz davranış Ljungberg'in midesini bulandırdı
Yenilginin şekli, özellikle Martinez'e yönelik sert eleştirilere yol açtı. Viaplay'e konuşan Ljungberg, disiplinsizliği nedeniyle savunma oyuncusuna yüklendi. Arsenal efsanesine göre stoper, kulüp için kritik bir anda sorumluluklarını yerine getirmedi.
“Nasıl davrandıklarını, Martinez'in yaptığını gördüm. Oradaydım ve biraz midem bulandı,” diyen Ljungberg şöyle devam etti: “Takımı düşünmeden aptalca şeyler yaptığını daha önce de pek çok kez gördüm. Onu yüzüstü bıraktılar.”
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Beklentileri karşılayamayan kadro Carrick'i yüzüstü bıraktı
Hafta sonu öncesinde çıkan çok sayıda haberde, Carrick'e sezonun gidişatını değiştirmesi için zaman tanınacağı belirtiliyordu. Ancak Londra'daki çöküş, soyunma odasını motive etme becerisine ilişkin yeni soru işaretleri doğurdu. Ljungberg, doğrudan teknik direktöre yöneltilen eleştirilerin yersiz olduğunu düşünüyor ve sezona yapılan bu berbat başlangıcın sorumluluğunu oyuncuların üstlenmesi gerektiğini savunuyor. United'ın teknik direktörüne büyük sempati duyduğunu da dile getirdi.
“Buna baktığımda Michael Carrick'e üzülüyorum,” diyen Ljungberg sözlerini şöyle sürdürdü: “Medyada herkes Carrick'i yerden yere vuruyor. ‘Teknik direktör olarak yeterince iyi mi?’ gibi sorular soruluyor ama oyuncular üzerlerine düşeni yapmıyor.”
Zor günler geçiren United'ı kritik bir hafta bekliyor
Carrick'in şimdi, kritik maçlar öncesinde eksik kadrosunu toparlamanın bir yolunu bulması gerekiyor. Manchester United, salı günü Şampiyonlar Ligi'ne döndüğünde kötü gidişata son vermeye çalışacak.
Old Trafford'da ağırlayacağı Roma, takıma ligde yaşadığı kâbustan kısa süreliğine uzaklaşma fırsatı sunacak. Avrupa'da alınacak olumlu bir sonuç, kadronun özgüvenini yeniden kazanması için önemli bir dönüm noktası olabilir.
Avrupa'daki maçın ardından gözler hızla yeniden Premier League'e çevrilecek. United, düşme hattından uzaklaşmak için galibiyete büyük ihtiyaç duyduğu bu hafta sonu Aston Villa'yı ağırlayacak ve bir başka zorlu sınav verecek.