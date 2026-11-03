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Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - Bundesliga 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Çeviri:

"Biraz fazla risk olurdu": Aaron Danks, Bayern Münih'in Atletico deplasmanındaki ilk 11 sürprizini açıkladı

Şampiyonlar Ligi
Atletico Madrid - Bayern Münih
Bayern Münih
A. Pavlovic
T. Bischof

Aleksandar Pavlovic, Atletico Madrid deplasmanındaki Şampiyonlar Ligi maçında Bayern Münih'in ilk 11'inde yer almadı. Bu, biraz şaşırtıcıydı. Antrenör Aaron Danks, maç öncesinde bunun nedenlerini açıkladı.

"Aleks Pavlovic'i bu akşam oynatmak biraz fazla riskli olurdu. Biz de risk almak istemedik." Geçirdiği çöküş ve hastanede kalmasının ardından hâlâ takımın başında bulunmayan teknik direktör Vincent Kompany'nin yerine görev yapan Danks, salı akşamı oynanan maç öncesinde Prime Video'ya böyle konuştu.

Danks, Pavlovic'in "ciddi bir sorunu olmadığını" vurguladı. Ancak orta saha oyuncusu tedbir amacıyla Madrid'de ilk etapta yedek kulübesinde oturdu. Geçen cumartesi Borussia Dortmund ile oynanan Bundesliga'nın önemli maçında Pavlovic, 2-2 biten karşılaşmanın 90 dakikasında da sahadaydı ve herhangi bir sakatlığı olduğu bilinmiyordu. Bu nedenle Pavlovic'in Münih ekibinin ilk 11'inde yer almaması küçük bir sürpriz oldu.

Orta sahada Joshua Kimmich'in yanındaki yeri Pavlovic yerine Tom Bischof aldı. Bu, 21 yaşındaki oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde üst üste üçüncü kez ilk 11'de görev alışıydı. Bischof, Viking Stavanger deplasmanındaki 3-3'lük maçta ve Arsenal'e karşı oynanan 2-2'lik karşılaşmada da ilk 11'de başlamıştı. Alman millî futbolcu, tüm kulvarlarda bu sezon 14. maçına çıktı.

Bayern Münih Pavlovic'ten yoksun, Neuer ve Olise ise ilk 11'de

Pavlovic ilk etapta yedek kulübesinde kalırken daha önce yaşadıkları sorunlar nedeniyle oynayıp oynamayacakları belirsiz olan iki Bayern yıldızı maça başlayabildi. Danks, hem kaleci Manuel Neuer'i hem de hücum oyuncusu Michael Olise'yi ilk 11'de sahaya sürdü.

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07 Kas 2026

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İngiliz çalıştırıcı, "Manu antrenmanda kendini iyi hissetti ve maça başlamaya hazır," dedi. Danks, Olise'nin BVB maçının son bölümünde yalnızca "kemiğine bir darbe" aldığını belirterek "Yapısal bir sakatlık yoktu," açıklamasını yaptı.

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