Manchester City forveti Erling Haaland, çarşamba günü RB Leipzig deplasmanında 3-2 kazandıkları Şampiyonlar Ligi maçında 78. dakikada galibiyet golünü attıktan sonra takım arkadaşlarını daha acımasız oynamaya çağırdı. Premier Lig ekibi, Almanya'da iki kez öne geçmesine rağmen her iki üstünlüğünü de kaybetti. Ardından kaptanının yakın mesafeden attığı golle puan tablosunda yedinci sıraya yükseldi.

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Norveçli yıldız daha fazla bitiricilik istiyor

Haaland, Enzo Maresca'nın takımını kurtardı. Takım, ligde üst üste iki yenilgi alıp Carabao Cup'ta Brighton'ı penaltı atışlarıyla yendikten sonra Almanya'ya gelmişti. Elliot Anderson'ın yerden ortasını maçta topla 13. buluşmasında gole çeviren forvet, ev sahibi ekibe karşı kariyerindeki gol sayısını dokuz maçta 13'e çıkardı. Ancak galibiyet golünü atan Haaland, takımının maçın fişini daha erken çekememesinden duyduğu rahatsızlığı dile getirdi.

Belirleyici gol öncesinde savunma hataları

City, Nico O'Reilly'nin ortasında Castello Lukeba'nın kendi kalesine attığı golle ilk yarı bitmeden öne geçti. Ardından Ridle Baku, Gianluigi Donnarumma'yı yakın direğinden mağlup etti. Enzo Fernandez'in 57. dakikada kafayla attığı gole ise Antonio Nusa yalnızca üç dakika sonra karşılık verdi.

Maçın ardından TNT Sports'a konuşan Haaland, şunları söyledi: “En önemlisi takımın kazanmasına yardımcı olmamdı. Bugün bunu başardım, bu yüzden çok mutluyum.

“Bence biraz daha ileri gitmemiz gerekiyor. Çünkü 1-0 öndeyken ikinci golü, ardından da umarım üçüncü golü bulmak için daha fazla yüklenmeliyiz. Kulüp olarak yapmamız gereken bu ve bunun üzerinde çalışmalıyız.”

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City'nin neyi farklı yapması gerektiği sorulduğunda ise şöyle devam etti: “Bence topu ne zaman tutacağımızı, ne zaman ileri gideceğimizi bilmek ve hem hücumda hem savunmada birlikte hareket etmek. Üzerinde çalışmamız gereken birçok farklı şey var.

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“İyi tarafı şu: Her zaman daha iyi olabilirsiniz ve üç gün sonra yeni bir maçta önünüze yeni bir fırsat çıkar. Bu da güzel bir şey.”

Golcü oyuncu topla az buluşmasını sorun etmiyor

Opta'ya göre forvetin Leipzig'e karşı attığı goller, Avrupa'nın beş büyük ligindeki rakipleri arasında bir takıma karşı ulaştığı en yüksek sayı. Gol öncesinde topla sınırlı sayıda buluşması sorulduğunda Haaland şöyle dedi: “Yani buna birkaç farklı açıdan bakabilirsiniz.

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“Yaklaşık 100 dakika boyunca konsantre kalmanın zor olduğunu düşünebilirsiniz. Ya da fırsat geldiğinde hazır olmak için sadece 100 dakika boyunca tamamen odaklanmanız gerektiğini düşünüp olumlu tarafından bakabilirsiniz. Buna birkaç farklı açıdan bakılabilir; ben ikinci yolu seçiyorum.”

Forest deplasmanı, ligde toparlanma sınavı olacak

Maresca'nın ikinci sıradaki takımı, bu hafta sonu Nottingham Forest'a konuk olduğunda ligdeki iki maçlık mağlubiyet serisine son vermeyi hedefliyor. Şampiyonluk yarışında hız kesmemek için hafta içinde yediği kolay beraberlik gollerinin ardından savunmasını toparlaması şart. City Ground'da alınacak bir galibiyet, millî maç arasından önce takıma yeniden ivme kazandıracaktır.