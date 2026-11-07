Carlos Baleba’nın uzun süre sahalardan uzak kalacağının öğrenilmesi, Manchester United’ın Premier League’de toparlanma umutlarına önemli bir darbe vurdu. Yüksek bedelli transferinden bu yana takımın öne çıkan isimlerinden biri hâline gelen eski Brighton orta saha oyuncusu, Old Trafford’daki heyecan dolu Avrupa maçında kazanılan galibiyet sırasında oyundan çıkmak zorunda kaldı.

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Orta sahanın yıldızı oyundan çıkmak zorunda kaldı

22 yaşındaki oyuncu, salı günü Roma karşısında alınan heyecan dolu 3-2'lik galibiyetin ikinci yarısında yalnızca birkaç dakika sahada kalabildi. Gözle görülür biçimde sıkıntılı olan ve ağlamaklı görünen Baleba, sahada tedavi gördükten sonra hamstring bölgesinde bir sorun yaşadığı şüphesiyle oyundan çıktı.

Yaz aylarında Brighton'dan 70 milyon sterlin karşılığında transfer edilen Baleba'nın aniden kadrodan uzak kalması, hâlihazırda istikrar yakalamakta zorlanan takım için ağır bir darbe oldu.

Carrick, Baleba'nın yokluğunu doğruladı

Cuma günü basın mensuplarına konuşan United teknik direktörü Michael Carrick, oyuncunun sağlık durumuna ilişkin olumsuz bir açıklama yaptı. Sağlık ekibi sorunun boyutunu hâlâ değerlendirirken 45 yaşındaki teknik adam, yıldız orta saha oyuncusunu uzun bir iyileşme sürecinin beklediğini kabul etti.

Olası dönüş tarihi sorulan Carrick, gazetecilere, “Tam olarak bilmiyoruz ama birkaç hafta sürecek,” dedi.

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Carrick, yaz transferinin yakın dönemdeki maçlarda forma giyemeyeceğini de belirterek şunları ekledi: “Bu hafta kesinlikle olmayacak, millî takım arasında da dönmeyecek. Bundan biraz daha uzun sürecek.”

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Toparlanma sinyalleri

United, Roma karşısındaki Avrupa zaferinden önce dokuz maçtır galibiyet alamıyordu. Hafta ortasında gelen bu dramatik galibiyet Old Trafford'daki karamsar havayı bir ölçüde dağıtsa da Carrick, önlerindeki göreve ilişkin temkinli konuştu.

Teknik direktör, “Bunu ileriye taşımak bizim elimizde,” dedi. “Harika bir geceydi. Tek başına değerlendirildiğinde harika bir geceydi. Taraftarlar için gecenin böyle bitmesi ve o duyguyu yaşamaları güzeldi. Hepimiz için iyi bir geceydi.”

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Oyuncularını rehavete kapılmamaları konusunda uyaran Carrick, bu sonucu ilerlemek için kullanmaları gerektiğini vurguladı. Sözlerini şöyle tamamladı: “Henüz hiçbir şey bitmedi. Henüz hiçbir şey başarmadık. Bu, aslında ilerlemek için değerlendirmemiz gereken bir an. Bunu kullanmamız gerekiyor, kullanmamız gerekiyor, evet, ilerlemek için kullanmamız gerekiyor. Ama kesinlikle bunun devamını getirmeliyiz.”

Villa sınavı kapıda

Baleba'nın yokluğunda Carrick, kritik Premier League maçı öncesinde orta saha düzenini hızla değiştirmek zorunda. Manchester United, ligdeki sezonunu kurtarmak için üç puana şiddetle ihtiyaç duyduğu maçta pazar günü Aston Villa'yı Old Trafford'da ağırlayacak.

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Şu anda düşme hattının hemen üzerinde bulunan United, Avrupa'da gösterdiği mücadeleyi lige taşıma konusunda büyük baskı altında. Yaklaşan millî takım arası öncesinde ihtiyaç duyduğu ivmeyi kazanması için üst üste galibiyetler alması şart.