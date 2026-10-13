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Manchester City v Sunderland - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Oliver Maywurm
Çeviri:

"Bırakın acı çeksinler": Manchester City'nin zorunlu olarak küme düşürülmesi, Liverpool efsanesi Steven Gerrard için "yeterli olmazdı"

Premier Lig
Liverpool - M.City
Liverpool
M.City

Steven Gerrard, mali skandal nedeniyle Manchester City'nin ağır biçimde cezalandırılması gerektiğini açıkça savundu.

Liverpool FC'nin eski dünya yıldızı, "Dokuz, on yıl boyunca diğer herkese çektirdikleri gibi onlar da çeksin" sözlerini Overlap Daily programında vurguladı.

Eylül sonunda City, mali kuralları yıllarca ciddi şekilde ihlal ettiği gerekçesiyle Premier League tarafından suçlu bulunmuştu. İngiliz kulübü karara itiraz etti ancak itirazın sonucu hâlâ belli değil.

İlgili dönemde kazandığı tüm unvanların geri alınmasının yanı sıra City, zorunlu olarak Championship'e de düşürülebilir. Gerrard, "Bunun adil olacağını düşünmüyorum" dedi. "Çünkü City kesinlikle yükselen üç takımdan biri olur ve böylece bir Championship kulübünün yükselme hakkını elinden alır." Gerrard'a göre zorunlu küme düşürme, "hızla geri dönecekleri için yeterli olmaz."

Gerrard'a göre Manchester City'ye hangi cezalar verilmeli?

Bu nedenle Liverpool efsanesi, City'nin Premier League'de kalmasını ancak kulübün burada "birkaç yıl boyunca cezalandırılmasını" önerdi. "Bu benim görüşüm. Tek doğru yolun bu olduğunu söylemiyorum. Ama böyle hissediyorum." Gerrard, somut önlemler olarak uzun süreli transfer yasağı ve puan silme cezalarını sıraladı. 46 yaşındaki İngiliz, "İbretlik bir ceza verilmeli" dedi.

Öte yandan Gerrard, şanlı kariyeri boyunca elde edemediği İngiltere şampiyonluğunu Liverpool ile sonradan kazanmış sayılmaktan mutlu olmayacağını söyledi: "Premier League'i hiç kazanamamış olmayı kabullendim." Ancak City'nin ihlallerine işaret ederek şunu da vurguladı: "Peki sadece benim ve takımımın değil, diğer herkesin de elinden aldıkları anılar ne olacak?"

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