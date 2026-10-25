İspanya Kadınlar Ligi'nde oynanan Real Madrid - Tenerife karşılaşması tartışmalı olaylara sahne oldu. Müsabakanın sekizinci haftasında, Real Madrid'in 3-2 kazandığı maçta, beyazlı takımın kondisyon antrenörü Jairo Huerta, rakip takımın teknik direktörü Yeray Martin ile yaşadığı tartışmanın ardından kırmızı kart gördü.

İspanyol "As" gazetesine göre, hakem Lorena del Mar Trujillano Gallardo'nun raporu, maçın bitiminin ardından yaşanan olayı belgeledi. Martin, hakem heyetiyle konuştuğu sırada Real Madrid oyuncusu Felicia Schröder'in bileğini tuttu. Bu durum Huerta'nın araya girmesine ve Martin'e doğrudan tehdit yöneltmesine yol açtı.

Hakemin raporunda, Schröder'in Tenerife teknik direktörüne yaklaşarak ona "Maç bitti" dediği, ardından Martin'in oyuncunun bileğini tutarak ona "İyi şanslar" dediği yer aldı.

Oyuncu kendisini Martin'in elinden kurtarmaya çalıştığında ise Huerta araya girerek "Bırak onu, yoksa sana vururum" dedi. Bunun üzerine hakem heyeti, olay nedeniyle Huerta'yı oyun dışına göndermeye karar verdi.

Maçın heyecan dolu olayları bu tartışmayla sınırlı kalmadı. Karşılaşmada geniş çaplı bir hakem tartışması da yaşandı. Tenerife, Gramaglia'nın penaltıdan kaydettiği gol ve Padilla'nın golüyle öne geçmişti. Ancak Real Madrid, Berenstein, Schröder ve Bruun'un golleriyle iki farlık geriden gelerek maçı 3-2 kazanıp heyecan verici bir galibiyete imza attı.

FVS video inceleme sistemi de tartışmada önemli bir rol oynadı. Özellikle ofsayt şüphesi doğuran Schröder'in golü, Real Madrid lehine verilen penaltı ve hakemin ceza sahası içindeki diğer iki pozisyonu incelemesi öne çıkan konular oldu.

"As" gazetesi, Huerta'nın bu kırmızı kartının, Real Madrid'in teknik ekibine katılmasından bu yana ilk kez olmadığına dikkat çekti. Huerta, geçtiğimiz sezon Barcelona'nın teknik ekibinden birine "aptal" diyerek hakaret ettikten sonra da oyun dışına gönderilmişti.