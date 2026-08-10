"Bazılarının bir sabatikale ihtiyacı var" diyerek teknik direktörlük mesleğine gönüllü olarak ara verilmesi sorulduğunda alay eden "The Special One", böylece dolaylı olarak Guardiola’dan da ayrıştı. Bir kez hızını alan Mourinho, sözlerini şöyle sürdürdü: "Benim için sabatikal bir zayıflık işaretidir, nefret ettiğim bir şeydir. Bu kelimeden nefret ediyorum. O yüzden bunun hakkında benimle daha fazla konuşmayın."

Guardiola, 2012’de Barcelona’dan ayrıldıktan sonra bir yıl ara vermişti. Katalan teknik adam, şu sıralar Manchester City’nin teknik direktörlük koltuğunda geçirdiği on yılın ardından kendisine bir mola veriyor. İtalya Milli Takımı’nın başına geçme ihtimali ise kısa süre önce suya düştü.

Mourinho ise futboldan uzak bir hayatı hayal edemediğini vurguladı. Onun dünyası "50 bin ya da 90 bin taraftarlı statlar". En az on yıl daha teknik direktör olarak çalışmak istediğini, hatta belki 70’li yaşlarına kadar devam edebileceğini söyledi. "Daha fazla şampiyonluk kazanmak istiyorum" diyen 63 yaşındaki teknik adam, ancak "yukarıdaki bana gelmem gerektiğine karar verdiğinde" huzuru bulacağını, gökyüzünü simgesel biçimde işaret ederek ekledi.

Jose Mourinho vs. Pep Guardiola: Meslektaşlıktan ezeli rakipliğe

Guardiola ile iki kez Şampiyonlar Ligi kazanan Mourinho arasında sert bir kişisel husumet bulunuyor. 1990’ların sonlarında Barcelona’daki eski meslektaşlar, en geç Mourinhosunun Real Madrid’deki ilk dönemiyle birlikte (2010-2013) yıllar süren rakiplere dönüştü: Guardiola o dönemde eş zamanlı olarak Blaugrana’yı çalıştırıyor, Portekizli teknik adamla çok sayıdaki El Clásico’da hararetli düellolara giriyordu. İspanyol teknik adamın geleceği şu anda belirsizliğini korurken, Los Blancos haziran ayında Mourinho’nun Madrid’e dönüşünü duyurdu.