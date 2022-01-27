Bir zamanların yıldız adayı Kerlon futbol eğitmenliğine başladı

Yeni Ronaldinho olarak lanse edildiği futbol dünyasında kafasıyla top sürmesiyle akılda kalan Brezilyalı yetenek Kerlon, kariyerine nokta koydu.

Sıra dışı tekniğiyle İtalyan devi Inter'e transfer olan ve bir dönem Ajax'a da kiralanan bir zamanların yıldız adayı, yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istediği seviyeye çıkamadığını söyledi.

Futbolu şov haline dönüştüren ilk sosyal medya platformlarından olan YouTube'da kafasıyla top sektirerek attığı çalımlarla ünlenen Kerlon, bu şekilde sergilediği şovla fok balıklarını andıdığı için 'Foquinha' lakabını almıştı.

Sakatlıklar nedeniyle 29 yaşında kariyerini noktalayan Kerlon, birçok yıldızla aynı soyunma odasını paylaştı.

Futbol dünyasına damga vurması beklenirken, futbol dünyası içerisinde eriyip giden Freddy Adu ve Fabio Paim gibi yıldızların arasına adını yazdıran Kerlon, Brezilya U17 Milli Takımı ile Güney Amerika şampiyonluğu da elde etmişti. Turnuvayı gol kralı olarak tamamlayan yıldız adayı gözlemcileri büyülerken, 'Yeni Ronaldinho' olarak tanıtılmıştı.

Coelho dört ay ceza almıştı

Fenomen Ronaldo'yu futbol dünyasına sunan Cruzeiro formasını 2005'te sırtına geçiren genç oyuncu, kısa sürede yeteneğiyle dikkatleri çekerken, fok salyası olarak nitelendirilen top sürme tekniğini de sergilemekten geri kalmamıştı.

16 Eylül 2007'de Atletico Mineiro'ya karşı da bu hareketi tekrarlamak isteyen Kerlon, şu anda Corinthians Teknik Direktörü olan Dyego Coelho'nun sert müahalesiyle karşılaşmıştı. Coelho yaptığı faul nedeniyle dört ay sahalardan men edilirken, bu darbe Kerlon'un kariyeri boyunca karşılaşacağı sakatlıkların habercisiydi belki de.

Dünya çapında bir üne kavuşmasını sağlayan top sürme stilini ilk kez 9 yaşında denediğini belirten Kerlon, bunu babasıyla çalıştığını söylüyor:

"Babam beni sürekli buna teşvik etmişti. Topu çok iyi saklıyordum bu yüzden kafamla da kontrol etmeye başladım.

"Önce top kafamdayken yürümeye başladım, sonrasına ise koştum. Savunmacıların nereden geldiğini anlamak için çevre kontrolü yapmak adına bazı çalışmalar geliştirdik. Her şey kusursuz hale gelene dek top kafamdayken kitap okumaya bile çalıştım."

Eğitmenlik yapıyor

Ajax'ın A takımı ile şans bulamayınca önce ülkesine dönen ardından ise adeta dünya turuna başlayarak Brezilya, Japonya, Amerika Birleşik Devletleri, Malta ve Slovakya'da top koşturan Kerlon, 2017'de sadece 29 yaşındayken kariyerini noktalamıştı:

"Çok fazla sakatlık ve hayal kırıklığı yaşadıktan sonra kendime olan güvenimi kaybettim. Devam etmek için savaştım ama altı diz ve iki ayak bileği ameliyatı geçirdikten sonra kolay olmadı.

"Her zaman sevdiğim şeyi yapmaya çalıştım ve futbol oynamak için çok çaba gösterdim. Sakatlıklara yenildim ama mutluyum çünü sadece futbolun verebileceği anları yaşama fırsatı buldum."

Futbol hayatını noktaladıktan sonra ABD'ye yerleşen Foquinha, şimdilerde birkaç kilo almış ve kaderini kabullenmiş durumda.

ABD'de bir futbol okulunda eğitmenlik görevini üstlenen bir zamanların süper yeteneği, şimdi futbolun için var olma mücadelesi veriyor.

Ve belki günün birinde öğrencilerinden birinin sunacğı fok salyası ile yeniden karşımıza çıkmaya hazırlanıyor.

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