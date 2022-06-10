Serie A'da bir dönem Avrupa kupalarını zorlayan Sicilya temsilcisi, finansal sorunlar nedeniyle 1 euro'ya satışa çıktı.

Bir zamanlar Serie A'da mücadele eden köklü İtalyan takımı Messina, 1 euro'luk sembolik bir fiyatla satışa sunuldu. 2006-2007 sezonunda Serie A'ya veda ettikten sonra toparlanmakta zorlanan ve finansal krizlerle mücadele eden İtalyan ekibinin yeni bir yatırımcı bulmadan gelecek sezon Serie C'de mücadele etmesi bir hayli zor görünüyor.

Kulübün başkanı Pietro Sciotti sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kulübün yeni bir alıcı bulamaması halinde taraftarları memnun etmeyecek bir karar alması gerekebileceğinin altını çizerken, bu açıklama takımın gelecek sezon Serie C'ye katılamama tehlikesiyle karşı karşıya olduğu gerçeğini de oldukça acı bir şekilde ortaya koydu.

Ne söylendi?

Kulübün satışına ilişkin olarak herhangi bir teklif almadığını belirten Sciotti, sadece birkaç telefon görüşmesi yaptığını ve şu ana dek herhangi bir alıcının çıkmamasının kulübün geleceğini tehlikeye soktuğunu açıkladı:

"Şu ana dek tek bir teklif bile almadım.

"Geçen Ocak ayında ve ardından Mayıs ayında kulübü Serie C'de tutarak sezon sonunda ayrılmak istediğimi söylemiştim. Bu şanlı kulübün başında geçirdiğim beş yılın ardından görevimi bırakma isteğimi tekrarlıyorum. Bu nedenle kulübü 1 euro karşılığında satmaya hazırım.

"Bu benim son teklifim. Eğer 12 Haziran tamamlanmadan herhangi bir teklif gelmezse, çok üzücü bir karar vereceğim"

2003-2004 sezonunda Serie A'ya yükselen ve ligin 20 takıma çıktığı bu sezonda küme düşmenin en güçlü adayı olmasına rağmen ligi yedinci sırada tamamlayan Messina, 2007 yılına dek Serie A'da tutunmayı başarmıştı. 2008'de finansal zorluklar nedeniyle lige veda eden Messina, iflas ilan etmiş ve Serie B'den çekilme kararı alarak taraftarlarını üzmüştü.

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