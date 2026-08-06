Aramızda dünyanın en güzel yan uğraşı etrafında yaşananları biraz daha uzun süredir takip edenler, yaz ve kış aralarında yuvarlak meşin haftalar boyunca durduğunda ve insan futbolsuz dönemin sona ermesini, topun statlarda yeniden dönmesini özlemle beklediğinde zaman zaman nasıl büyük bir sıkıcılık hüküm sürdüğünü çok iyi hatırlayacaktır.

Elbette o zamanlar da bir transfer piyasası vardı. Ve elbette, kendi kulübünüz yeni ve umut vadeden bir ismi transfer olarak tanıttığında duyulan heyecan, bugün çoğu zaman hâlâ olduğu gibiydi. Yine de piyasadaki hareketlilik ve her şeyden önce buna dair medyadaki haber akışı tamamen farklıydı.

Nitekim Real Madrid, Bayern Münih ya da Manchester United gibi büyük kulüplerin bile yeni transferleri taraftarlarına hiçbir ön belirti olmadan, tamamen sürpriz şekilde açıkladığı az görülmezdi. Günlük söylentilerle besleme işi o zamanlar henüz bu biçimde yoktu; bugün olduğundan biraz daha yavaş ve daha gösterişsiz ilerliyordu. Ya da en azından yaklaşık 15 yıl önce belli bir Fabrizio Romano sahneye çıkıp futbol haberciliğini, ama özellikle de saha dışındaki transfer piyasalarına dair haberciliği tamamen değiştirene kadar.

Fabrizio Romano

Fabrizio Romano transfer gazetecisi olarak adını duyuruyor

Romano, 2011 yılında henüz 18 yaşındaki genç bir gazeteciyken dönemin La Masia yeteneği Mauro Icardi’nin Barcelona’dan Sampdoria’ya transferine dair özel bilgileri yayımlayarak ilk kez dikkat çekti. Bu, Romano’nun ilk büyük “Here we go”su oldu; gerçi o dönemde buna henüz böyle demiyordu. Ardından sayısız başka örnek geldi.

İki yıl sonra, Icardi Cenova’dan ayrılıp Inter’e giderken, transferi ilk duyuran yine Napoli doğumlu İtalyan oldu. Romano bu bilgileri, daha önce Milano’da tanıştığı Icardi’nin menajerinden almıştı. Bu yüzden anlaşmanın sonuçlandığını tüm yerleşik medya kuruluşlarından çok önce öğrendi ve ülkesinde kısa sürede belli bir itibar kazandı.

2012’den itibaren Romano sonunda Sky Italia bünyesine katıldı ve o dönemde sektörde zaten son derece tanınan transfer uzmanı Gianluca Di Marzio’nun kanatları altında çalıştı. 2018’de bağımsızlığa adım atana kadar zamanını ağırlıklı olarak menajerler, kulüp yöneticileri ve oyunculardan oluşan kendi ağını kurmaya ayırdı; bu ağ, daha sonra onun hız ve özel habere dayanan transfer gazeteciliği modelinin temel iskeletini oluşturacaktı.

Romano asıl büyük çıkışını en geç 2019’da yaptı. O andan itibaren daha büyük ve daha geniş bir kitleye farklı platformlarda ulaşmak için tweet’lerini sürekli İngilizce yayımlamaya başladı. Onun gerçekleşmiş bir transferin ifadesi haline gelen efsanevi “Here we go” sözü, dünya çapında bir internet fenomenine ve İtalyan gazetecinin alametifarikası hâline geldi.

Oyuncular, danışmanlar ve yöneticilerle kurduğu mükemmel bağlantılar sayesinde Romano, yaklaşan transferleri duyurma konusunda sık sık isabetli bir el gösterdi ve bu nedenle taraftar çevrelerinde de kısa sürede transfer piyasasının en güvenilir kaynağı konumuna yükseldi. Fabrizio’dan bir “Here we go” geldiğinde, bunun olacağı bilinirdi. Ona duyulan güven, bazı köklü medya kuruluşlarına duyulandan daha büyüktü.

Romano artık on milyonlarca takipçiye sahip kendi kanallarını yönetiyor ve diğerlerinin yanı sıra İngiliz Guardian ile ABD merkezli şirket CBS Sports için çalışıyor. Bugün tanınırlığı öyle bir noktaya ulaştı ki profesyonel kulüpler onu, yeni oyuncu transferlerini resmi sosyal medya duyuru videolarında açıklamak için düzenli olarak görevlendiriyor. Kendi ifadelerine göre oyuncuların kendisine özel mesaj atıp takım arkadaşlarının nereye transfer olacağını ya da yeni teknik direktörlerinin kim olacağını sorduğu da az rastlanan bir durum değil.

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Fabrizio Romano’nun Reddit’teki paylaşımları yasaklanıyor

Bu yazdan beri ise rüzgar biraz farklı yönden esiyor. Görünüşe göre kaliteli transfer gazeteciliğine olan talep hâlâ kırılmadı; bu da aslında Romano’nun neredeyse yanılmaz bir transfer gurusu olarak heykelini daha da işlemeye devam etmesi için ideal şartlar anlamına geliyor. Ancak kamuoyundaki algıda İtalyan artık bir zamanlar olduğu kadar tartışmasız değil. Giderek kontrolden çıkan transfer gazeteciliğine yönelik eleştiriler artarken, özellikle de Romano’nun çalışma tarzı ve yöntemleri giderek daha güçlü bir karşı rüzgarla karşılaşıyor.

İtalyan gazeteciye, hızı temiz bir gazetecilik yönteminin önüne koyduğu yönündeki suçlama yeni değil. Erişim ve dolayısıyla daha fazla tıklama üretmek için Romano, önemli maçların sonuçlarını gerçek bitiş düdüğünden dakikalar önce paylaşmayı seviyor; ardından geç saatte bir gol gelirse bu paylaşımları yeniden siliyor. Liverpool’un hayatını kaybeden forveti Diogo Jota konusunda sergilediği tutum da ona sert eleştiriler getirdi; oyuncunun trajik ölümüyle ilgili sayısız paylaşım yapan Romano, bu trajik olayı kendi erişimi ve gelirleri için istismar etmek istemekle suçlandı.

Reddit platformu, moderatörlerin görüşüne göre “şüpheli gazetecilik uygulamaları kullandığı” gerekçesiyle bu yılın temmuz ayı sonunda Romano’ya karşı hatta bir yasak getirdi. Reddit Soccer alt sayfasında İtalyan gazetecinin paylaşımları artık kaynak olarak kullanılamayacak. Platform bunu diğer nedenlerin yanı sıra birçok kullanıcının Romano’ya yönelik “artan memnuniyetsizliğiyle” gerekçelendiriyor.

Aynı zamanda ahlaki çekinceler de var. Açıklamada, “Romano’nun diğerlerinin yanı sıra tecavüz suçlamaları nedeniyle eleştirilerin odağına yerleşen Mason Greenwood’a bir platform sunduğu” ifade edildi. İngiltere yıldızı Greenwood, Ocak 2022’de tecavüz şüphesi, darp ve ölüm tehdidi nedeniyle tutuklanmıştı. O dönemki kulübü Manchester United onu kadro dışı bıraktı. Yaklaşık bir yıl sonra, Şubat 2023’te dava düşürüldü.

Yan Diomande transferi, Romano’ya yönelik sert eleştiri dalgasını tetikliyor

Ve elbette bir de Romano ile Sky transfer gazetecisi Florian Plettenberg arasında kısa süre önce kamuoyu önünde yaşanan “gerilim” var. Buna sebep olan şey ise RB Leipzigli Yan Diomande’nin Real Madrid’e gerçekleşmesi an meselesi olan transferi. Romano günler önce alışılagelmiş “Here we go” paylaşımını yaparak transferin artık tamam olduğu izlenimini yaratırken, Plettenberg bunu kesin bir dille yalanladı ve İtalyan gazeteciyi başkalarına ait özel bilgileri kendi bilgisiymiş gibi sunmakla suçladı.

Bunun üzerine Romano ikili arasındaki özel mesajları yayımlayıp Sky muhabirini ikiyüzlü davranmakla suçlayınca durum tırmandı. Romano, X hesabında “Belki de birkaç yıl öncesine ait, bana ‘Takipçi sayımı nasıl artırabilirim?’ ya da ‘Senin işin benim motivasyonum’ diye sorduğun mesajları paylaşmalıyım” diye yazdı. Plettenberg ise şu karşılığı verdi: “Üzücü bir gelişme. Senin aksine konuşmalarımızı gizli tutacağım. Eskiden birçok kişi için örnektin. Benim için de öyleydin. Ne yazık ki artık benim için öyle değilsin. Ben sadece kendim başkaları için bir rol model olabildiğim için minnettarım.”

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Fabrizio Romano? “İşler öyle yürümüyor”

Plettenberg’in Romano’ya yönelik eleştirileriyle hiç kuşkusuz hassas bir noktaya dokunduğunu, çarşamba günü RB Leipzig Sportif Genel Müdürü Marcel Schäfer de doğruladı. Schäfer, Avusturya’daki Boğalar’ın antrenman kampı sırasında “Bunun sıcak bir konu olduğunu anlıyorum” dedi ve ekledi: “Ama prensip olarak ilgili kulüplerle yapılan görüşmeler hakkında daha ayrıntılı konuşmak istemiyorum. Duyuracağımız bir şey olduğunda bunu yaparız.”

Ancak Schäfer, özellikle Romano’nun son dönemdeki haberlerine yönelik bir göndermede bulunmadan da edemedi. “Şu açık ki bazı sözde transfer uzmanları bunu yedi ila on gün önce bir şeyin ‘done’ ya da ‘Here we go’ olduğunu söyleyerek duyurmuştu. İşler öyle yürümüyor. Bunun içinde farklı taraflarla yapılan görüşmeler var.”

Romano’nun da katkısıyla modern futbol, son dönemde giderek daha fazla özündeki şeyden, yani sahadaki oyundan uzaklaştı; bunun yerine çeşitli transfer gazetecilerinin hangi bilgiyi kendi platformlarında en hızlı şekilde pazarlayabileceğine dair bir yarışa dönüştü.

Romano’ya yönelik kamuoyu eleştirisi, en azından bu tür haberlerin körü körüne tüketilmesinden uzaklaşılan bir eğilim olduğunu gösteriyor; belki de daha sorgulayıcı, daha kaliteli bir yaklaşıma doğru. İtalyan transfer gurusunun bu suçlamaları ciddiye alıp kendi uygulamalarını sorgulayıp sorgulamayacağını ya da Romano’nun her şeyi biliyor oluşuna dair büyünün kesin ve nihai biçimde bozulup bozulmadığını zaman gösterecek.