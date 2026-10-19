Real Zaragoza'nın Ander Herrera için ne ifade ettiğini anlamak için 30 yılı aşkın bir süre geriye, Mayıs 1995'e dönmek gerekiyor. O sırada henüz beş yaşında olan ve ileride İspanya Millî Takımı'nda oynayacak Herrera, televizyonun karşısına kilitlenmişti. Çünkü İspanya'nın kuzeydoğusunda, yaklaşık 700 bin nüfuslu şehirdeki gönül verdiği kulüp, o çarşamba akşamı tarihinin en büyük maçlarından birine çıkıyor, Paris'teki Parc des Princes'te Arsenal ile karşılaşıyordu.

Avrupa Kupa Galipleri Kupası finali Fransa'nın başkentinde oynanıyordu. Ander'in babası Pedro, birkaç yıl önce kendisinin de formasını giydiği Zaragoza'da teknik direktör olarak olayların tam merkezindeydi. Oğlu ise evden takımını destekliyor, maç 1-1'lik skorla uzatmalara gidince heyecanla sonucu bekliyordu.

Yarım saati biraz aşkın bir süre sonra penaltı atışlarının gerginliğini de yaşamaya hazırlanmıştı. Ancak 120. dakikada o inanılmaz an geldi.

Zaragoza'nın orta saha oyuncusu Nayim, Londra ekibinin kalesinden yaklaşık 40 metre uzakta başını kısa süreliğine kaldırıp baktı ve seken topa gelişine kaleye doğru vurdu. Bu, dahice bir hamleydi. Çünkü Nayim, Arsenal kalecisi, efsanevi ama bazı komik hatalarıyla da tanınan David Seaman'ın kalesinden biraz fazla açıldığını görmüştü. Top Paris'in gece göğünde yüksek bir kavis çizerek ilerlerken Seaman panikle geriye koştu. Ancak topun kale çizgisini geçmesini engelleyecek kadar iyi bir müdahalede bulunamadı. Sonrası tam bir coşkuydu: Nayim ve takım arkadaşları, tüm Zaragoza ve elbette Herrera ailesinin evi sevinçten çılgına dönmüştü.

"Real Zaragoza ile Arsenal arasındaki bugünkü farka bakın; ama eskiden bu devlerle mücadele ediyorduk" diyen Herrera, birkaç hafta önce BBC'ye konuştu. Bir dönem Manchester United'da beş, Paris Saint-Germain'de üç yıl boyunca dünyanın en iyi oyuncularından bazılarıyla en büyük kupalar için mücadele eden 37 yaşındaki futbolcu, yazdan beri yeniden Real Zaragoza forması giyiyor. Üstelik memleketinin takımından tek kuruş almaması, bu romantik dönüşü daha da özel kılıyor. Herrera, bu sezon İspanya üçüncü ligine düşen köklü kulüpte yalnızca sevgisi nedeniyle hiçbir ücret almadan oynuyor.

Ander Herrera neden Real Zaragoza'da maaş almadan oynuyor?

"Sözleşmeye ihtiyacım yok. Çok başarılı bir kariyerim oldu ve mali durumuma dikkat ettim. Bu yüzden kendime bu hediyeyi verebiliyorum. Bu formayı giymek... Kulübe, takıma, şehre yardım etmek istediğim için karşılıksız oynamak." Herrera, bu sıra dışı kararının ardındaki nedenleri böyle açıklıyor. Real Zaragoza'nın belki de tarihindeki en zor döneminde, köklerinin bulunduğu yerde olup destek vermek onun için gönülden bağlı olduğu bir mesele.

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Zaragoza'nın mali durumu da oldukça kötü olduğu için Herrera hiçbir maaş almıyor. Merkez orta saha oyuncusu, kısa süre önce United efsanesi Rio Ferdinand'ın YouTube kanalındaki röportajda "Bu kulübe ve oradaki insanlara çok şey borçluyum. Real Zaragoza olmasaydı muhtemelen hiç profesyonel futbolcu olamazdım" dedi. "Bu durumda biz taraftarların takıma yardım etme sorumluluğu var" diyen Herrera, kendisini yalnızca bir oyuncu değil, her şeyden önce Zaragoza taraftarı olarak görüyor. Bir dönem United ve PSG'de milyonlarca değerindeki sözleşmelere imza atan Herrera, "Futbolda ve elbette maddi açıdan başardıklarımla gurur duyuyorum. Bu nedenle paraya ihtiyacım yok. Karşılıksız oynamak, karşılıksız yardım etmek istedim" diye vurguluyor.

Zaragoza bugün üçüncü ligde olsa da Herrera'nın, babasının 1993'ten 2012'ye kadar teknik direktörlük yaptığı kulüple birlikte büyüdüğü dönemde durum çok farklıydı. Zaragoza, 1990'larda ve 2000'lerde çoğunlukla LaLiga'nın köklü takımlarından biriydi; zaman zaman üst sıralarda da mücadele ediyordu. 1994'te ligi üçüncü bitirip Kral Kupası'nı kazandı. Bir yıl sonra da söz konusu Avrupa Kupa Galipleri Kupası zaferi geldi. 2001 ve 2004'te ülke kupasında iki şampiyonluk daha yaşandı. Zaragoza, 2000 yılında ise LaLiga'yı Real Madrid'in önünde, o dönemin ikincisi Barcelona'nın yalnızca bir puan gerisinde, sürpriz biçimde dördüncü tamamladı.

Ander Herrera, Real Zaragoza'ya 14 yaşında katıldı

Herrera bütün bunlara çocukluğunda ve gençliğinde tanıklık etti, bir gün kendisinin de Zaragoza forması giymeyi hayal etti. 14 yaşında tuttuğu kulübün altyapısına geçti ve daha o yıllarda bağlılığını gösterdi. Herrera, BBC'ye "Zaragoza'nın akademisindeki en iyi oyunculardan biriydim ve başka bir yere gitme imkânım vardı. Ama ayrılmak istemedim" dedi. Zaragoza'nın 2008'de LaLiga'dan düşmesine kuşkusuz üzülmüştü, ancak bu durum A takıma yükselme şansını da artırmıştı.

Altı ay sonra profesyonel takımda ilk maçına çıktı, zamanla ilk 11'in düzenli oyuncularından biri oldu ve takımın doğrudan yeniden yükselmesine katkı sağladı. Ardından bir üst ligde de başarılı bir uyum süreci geçirdi. Zaragoza ile iki kez ligde kalmayı başardı, İspanya 21 Yaş Altı Millî Takımı'nda oynadı ve 2011'de kazanılan 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda belirleyici isimlerden biri oldu. David de Gea, Javi Martinez, Thiago Alcantara ve Juan Mata gibi sonradan yıldızlaşacak oyuncularla dolu takımda altı, sekiz ve on numara rollerini kendine özgü biçimde birleştirerek parladı. Granit Xhaka ve Xherdan Shaqiri'nin yer aldığı İsviçre karşısında 2-0 kazanılan finalde açılış golünü attı.

O yaz Zaragoza'dan ayrılıp Athletic Bilbao'ya transfer olarak kariyerinde bir sonraki adımı attı. O kadar iyi oynadı ki Manchester United, 2014'te onun için 36 milyon euro bonservis bedeli ödedi. İngiliz devinde yaklaşık 200 maça çıktı, 2019'da PSG'ye transfer oldu ve oradaki üç yılında Neymar, Kylian Mbappe ve Lionel Messi gibi süper yıldızlarla birlikte oynadı.

Ander Herrera, Lionel Messi'ye hayran: "İnanılmazdı"

Bu üç süper yıldızdan hangisiyle oynamaktan en çok keyif aldığı sorulduğunda Herrera, Rio Ferdinand'a "Elbette Leo" yanıtını verdi. "Onun gibisini bir daha asla göremeyeceğiz. Sadece maçlarda değil, her antrenmanda... Antrenmanda kaç kez top kaybettiğini sayabiliyordum; sayı hep sıfırdı. Rondo çalışmasında hiç ortaya geçmek zorunda kalmazdı çünkü hiç hata yapmazdı. İnanılmazdı" diyerek Messi'nin büyüsünü hatırladı.

Herrera, Paris'teki döneminden sonra da romantik bir dönüşe imza atmış ve 2022'de yeniden Bilbao'ya katılmıştı. Kariyerinin sonbaharına geldiğinde, 2025'in başlarında bir başka özel transferle manşetlere çıktı. Çocukluğundan beri hayranlık duyduğu Arjantin devi Boca Juniors'a transfer oldu. Bu hayranlığında Real Zaragoza'nın da büyük payı vardı.

Daha doğrusu, babası Pedro'nun memleketinin kulübünde teknik direktör olarak yaptığı işin. Çünkü Ander, çocukken babasının Arjantin'den çok sayıda oyuncuyu Zaragoza'ya getirmesini izleme fırsatı bulmuştu. Pedro, 1996'da daha sonra Valencia'nın yıldızı olacak Kily Gonzalez'i doğrudan Boca'dan transfer etmişti. Herrera birkaç yıl önce ESPN'e, Arjantin futboluna ilgisinin nasıl başladığını şöyle anlatmıştı: "Babama neden bu kadar çok Arjantinli oyuncu getirdiğini sordum. O da 'Seni asla yarı yolda bırakmazlar. İşler zorlaştığında ve ters gitmeye başladığında her zaman sorumluluk alır, mücadele ederler' dedi."

Ander Herrera neden Boca Juniors'a da hayran?

Boca'nın ise Herrera'nın gönlünde ayrı bir yeri vardı. Babası, oyuncu izlemek için Arjantin'e gittiğinde Boca'nın efsanevi stadı Bombonera'dan onu mutlaka aramak zorundaydı; böylece Herrera da stat atmosferini duyabiliyordu. İspanya'daki evlerinde o sırada genellikle gecenin bir yarısı olması onu rahatsız etmiyordu. Bu durum, bir Boca efsanesine özel bir hayranlık duymasını da engellemedi. Efsanevi oyun kurucu için "Bazen Boca'yı ve Juan Roman Riquelme'yi izleyebilmek için gece ikiye, üçe kadar uyanık kalırdım" diyen Herrera, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onu oynarken izlemek beni hayrete düşürürdü. Sana sahte bir güven duygusu verir, oyunu yavaşlatıyormuş gibi görünür. Ama sonra birden hızlanır ve ne olduğunu anlamadan iş işten geçmiş olur."

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Herrera'nın Boca taraftarlarının gönlünde daha ilk günden yer edinmesi şaşırtıcı değildi. Buenos Aires'te bir buçuk yıl kaldı ve Avrupa dışındaki gönül verdiği kulüp için toplam 29 resmî maça çıkıp bir gol attı. Peki Herrera'nın 2011'de ayrılmasından sonraki 15 yılda Zaragoza'ya ne oldu?

Real Zaragoza iki yıl daha birinci ligde kaldı. 2013'teki düşüşünden bu yana ise LaLiga'ya hiç dönemedi. Herrera'nın döneminde de kulübün üzerinde büyük bir borç yükü vardı ve mali sıkıntılar kulübün ayırt edici özelliklerinden biri hâline geldi. Zaragoza, sportif açıdan İspanya'nın en üst ligine dönmek için sonuçsuz kalan bir mücadele verdi. 2018 ve 2020'de üçüncü sırayı alarak doğrudan yükselmeyi çok az farkla kaçırdı; iki yılın ikisinde de play-off'lar üzerinden çıkmayı başaramadı.

Bu, son bir umut ışığı gibiydi. Çünkü Zaragoza, 2020'den sonraki yıllarda giderek ikinci ligin orta sıralarındaki sıradan bir takıma dönüştü ve geçen sezon dibe vurdu. Mayıs sonunda, sondan bir önceki haftada Las Palmas deplasmanından 1-1'lik beraberlikle ayrılmasının ardından Zaragoza'nın üçüncü lige düşeceği kesinleşti.

Real Zaragoza hâlâ LaLiga'nın tüm zamanlar puan tablosunda 10. sırada

Marca gazetesi "Bir devin düşüşü" başlığını attı. Zaragoza, 2013'ten beri birinci ligde oynamamasına rağmen LaLiga'nın tüm zamanlar puan tablosunda hâlâ 10. sırada; Celta Vigo, Villarreal, Osasuna ve Getafe gibi köklü kulüplerin bazılarının epey önünde.

Taraftarların kulübün düşüşüne ilişkin öfkesi öncelikle Jorge Mas'a yöneliyor. Kardeşi ve David Beckham ile birlikte Messi'nin kulübü Inter Miami'nin de sahiplerinden biri olan ABD'li milyarder, 2022'de Zaragoza'ya yatırım yaptı. O tarihten beri kulübün çoğunluk hissedarı ve başkanı. Mas borç yükünü önemli ölçüde azaltmayı başarsa da onun yönetiminde takımın sportif performansı sürekli geriledi.

Bu nedenle Zaragoza'nın, İspanya, Portekiz ve Fas'ın ev sahipliği yapacağı 2030 Dünya Kupası'nda maçlara ev sahipliği yapması planlandığı için şu anda yeniden inşa edilen La Romareda Stadı'ndaki gerçeklik, üçüncü lig. Herrera, düşüş hakkında "Hepimiz için çok üzücüydü" diyor. "Real Zaragoza'nın yeri Avrupa, kupalar için mücadele etmeli, İspanya'nın ve Avrupa'nın en büyük kulüpleriyle karşılaşmalı."

Ander Herrera ile yükselme hayalleri: Real Zaragoza üçüncü lige güçlü başladı

Eski PSG yıldızı, temmuz ortasında büyük bir coşkuyla karşılanarak Zaragoza'ya dönmüş ve bir yıllık sözleşme imzalamıştı. Ağustos sonunda, sezonun açılış maçında 15 yılı aşkın bir aradan sonra çok sevdiği kulübün formasını yeniden giydi; sahaya kaptan olarak çıktı. Gimnastic de Tarragona deplasmanında alınan 2-0'lık yenilgiyle başlayan sezonun ardından Zaragoza, sonraki yedi maçta tam 17 puan topladı. Herrera ise sakatlık sorunları nedeniyle bir ay sahalardan uzak kaldığı için bu maçların yalnızca üçünde oynayabildi. Pazar günü Murcia'daki 0-0'lık maçta geri döndü ve bitime 20 dakikadan biraz fazla kala oyuna girdi.

Her hâlükârda takım, Herrera oynasa da oynamasa da şu ana kadar iyi gidiyor. Zaragoza, sekiz hafta sonunda lider Villarreal B ile aynı puanda, ikinci sırada. Geleceğe odaklanan Herrera, "İlk günden itibaren geçmiş hakkında fazla konuşmak istemedim" diyor. "Neleri yanlış yaptığımızı çok fazla konuştuk. Son yıllarda yaşananlar, bütün bu olumsuzluklar bizi yıpratıyor. Geçmişte olanlardan yakınmayı bırakıp bunun yerine geleceği inşa edelim." Tecrübeli oyuncu, küçük Zaragoza taraftarlarının da bir zamanlar kendisinin yaşadığı geceleri yaşayabilmesini istiyor. Örneğin Mayıs 1995'te, evde televizyon karşısında yaşadığı o geceyi.