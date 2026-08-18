Buna göre ilk görüşmelerin halihazırda başladığı, ancak henüz somut olmadığı belirtildi. Nkunku'nun AC Milan ile sözleşmesi 2030'a kadar devam ediyor, ancak son olarak teknik direktör Ruben Amorim tarafından kadro dışı bırakıldı ve bu yaz bitmeden gönderilmesi bekleniyor. Teorik olarak hem kiralık transfer hem de bonservisiyle bir transfer mümkün görünüyor. Leipzig'in, 28 yaşındaki Fransız forvet için ilgilenen kulüplerden biri olduğu ifade edildi. Son dönemde adı geçen kulüpler arasında Newcastle United da yer aldı.

Nkunku, 2019'da altyapısından yetiştiği Paris Saint-Germain'den 19,5 milyon euro karşılığında Leipzig'e transfer oldu ve büyük çıkışını burada yaptı. RB ile iki kez Almanya Kupası'nı kazandı ve 2023'te Bundesliga gol kralı oldu. Toplamda 172 resmi maçta 70 gol ve 56 asist kaydetti.

Nkunku, 2023'te 60 milyon euro karşılığında Chelsea'ye transfer oldu, ancak tekrarlayan sakatlık problemleri nedeniyle kendisinden beklenenleri karşılayamadı. 2025'te 37 milyon euro karşılığında Milan'a geçti. Geçen sezon tüm kulvarlarda çıktığı 35 maçta sekiz gol ve üç asist üretti.

RB Leipzig'in Said El Mala için de devrede olduğu iddia edildi

Leipzig, bu yaz hücum hattına mutlaka üst düzey bir takviye yapmak istiyor. Asıl hedefin TSG Hoffenheim'dan Fisnik Asllani olduğu düşünülüyordu. Ancak daha önce üzerinde anlaşmaya varılan transfer, 24 yaşındaki oyuncunun sağlık kontrolünden geçememesi nedeniyle gerçekleşmedi.

Leipzig'in şu anda Conrad Harder ve Romulo olmak üzere iki klasik santrforu bulunuyor. Kanatlarda ise Antonio Nusa, Johan Bakayoko, Suleman Sani, Tidiam Gomis ve Ayodele Thomas görev yapabiliyor.

Leipzig'in Nkunku dışında Said El Mala için de girişimlerde bulunduğu öne sürüldü. Borussia Dortmund'a transferinin suya düşmesinin ardından RB'nin, 1. FC Köln forması giyen 19 yaşındaki sol kanat için toplam 60 milyon euro değerinde bir teklif hazırladığı iddia edildi.