Hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ve Şampiyonlar Ligi’ne katılım hakkının kaçırılmasının ardından İtalyan köklü kulübü sportif alanda radikal bir yeniden yapılanmaya gitti. Milan, yaz aylarında teknik direktör Massimiliano Allegri, sportif direktör Igli Tare, teknik direktör Geoffrey Moncada ve CEO Giorgio Furlani ile yollarını ayırdı.

Teknik direktörlük görevine Ruben Amorim getirildi, yönetim kademesinde ise Massimo Calvelli, Hendrik Almstadt, Bobby Gardiner ve Domenico Lomonte daha fazla sorumluluk üstlendi. Ancak buna ek olarak dışarıdan bir uzmanın daha gelmesi bekleniyor. Dünya Kupası’ndan hemen önce Ralf Rangnick’in adı geçmişti, ancak o sonunda Avusturya Milli Takımı teknik direktörü olarak sözleşmesini uzattı. Son olarak Eintracht Frankfurt’un sportif yöneticisi Markus Krösche de adaylar arasında gösteriliyordu.

Ancak artık izler görünüşe göre Benatia’ya çıkıyor. 39 yaşındaki Faslı isim, yazın Olympique Marsilya’dan ayrılmasının ardından kulüpsüz durumda ve duyumlara göre bu göreve ilgi duyuyor.

Medhi Benatia’nın Bayern Münih’ten ayrılığından sonraki kariyer yolu

Benatia, 2014 ile 2016 yılları arasında Bayern Münih forması giydi ve Alman rekortmen kulüple iki kez Bundesliga, bir kez de Almanya Kupası kazandı. Ayrıca İtalya’da Juventus, Roma ve Udinese Calcio’da da oynadı. 2021’de aktif futbolculuk kariyerini Türkiye’de Fatih Karagümrük’te noktaladıktan sonra, Fransa’da altyapısından yetiştiği Olympique Marsilya’da yönetime katıldı.

Ocak 2025’ten Haziran 2026’ya kadar sportif direktör olarak görev yaptı. Benatia bazı umut vadeden transferlere imza attı, ancak saha kenarındaki fevri tavırlarıyla da dikkat çekti; bu nedenle birkaç kez kırmızı kart gördü. Şubat ayının ortasında, olumsuz sonuçlar ve teknik direktör Roberto De Zerbi’nin görevden alınmasının ardından, OM’de süren sözleşmesine rağmen istifa etti. Ancak kulüp Benatia’nın bu kararını kabul etmedi ve bunun üzerine sezon sonuna kadar görevde kaldı.

Milan, Amorim yönetiminde sezona düzgün bir başlangıç yaptı. Beş maçta alınan üç galibiyet ve iki beraberliğin ardından Serie A’da şu anda beşinci sırada yer alıyor.