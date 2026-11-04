Geçen yazdan bu yana çalıştırdığı Slovan Bratislava ile Fildişi Sahilli teknik adam, kimsenin sahip olmak istemeyeceği bir Şampiyonlar Ligi rekoru kırdı.

Toure'nin takımı, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 4. haftasında salı akşamı Avusturya'da LASK'a 4:0 yenildi. Böylece Slovan, Şampiyonlar Ligi tarihinde bir sezonun ilk dört maçının her birini en az üç gol farkla kaybeden ilk kulüp oldu.

Bratislava, açılış maçında son şampiyon PSG karşısında ağır bir yenilgi almıştı (1:6). Linz'deki ağır hezimetten önce VfB Stuttgart'a (0:3) ve AS Roma'ya (0:4) karşı da farklı mağlubiyetler yaşamıştı. Slovakya şampiyonu, 1:17'lik gol bilançosu ve 0 puanla Şampiyonlar Ligi lig aşaması tablosunun son sırasında yer alıyor.

Yaya Toure ve Slovan Bratislava'nın LASK karşısında da şansı yoktu

Bratislava, kâğıt üzerinde bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı en zayıf rakip olan LASK karşısında ilk puanlarını almayı umuyordu. Ancak Toure'nin takımı devre arasına 3:0 geride ve maçı çevirme umudu kalmamış halde girdi. İkinci yarının başlamasından kısa süre sonra Avusturyalılar dördüncü golü de buldu ve maçın sonucu kesinleşti.

Üzgün görünen Toure, bir yenilginin ardından, "Dürüst olmak gerekirse şu anda gerçekten zor. Onlar daha agresifti, belki biz yeterince mücadele etmedik" dedi.

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Eski Fildişi Sahili millî futbolcusu, oyunculuk döneminde Şampiyonlar Ligi'nde çok daha büyük hedefler için mücadele etmişti. 2008/09 sezonunda FC Barcelona ile kupayı kazandı, bu yolda on maçta forma giydi ve Manchester United karşısındaki 2:0'lık final zaferinde 90 dakikanın tamamında sahada kaldı.

Yıllarca dünyanın en iyi merkez orta saha oyuncuları arasında gösterilen Toure, FC Barcelona, Olympiakos Pire ve Manchester City formalarıyla Şampiyonlar Ligi'nde toplam 70 maça çıktı. Fildişi Sahilli isim, 2020'de futbolculuk kariyerini noktaladı ve yaklaşık bir yıl sonra antrenörlüğe başladı. Tottenham Hotspur'da altyapı antrenörü (2022-2023), Suudi Arabistan millî takımında ise yardımcı antrenör (2023-2024) olarak görev yaptı. 2029'a kadar sözleşme imzaladığı Bratislava'daki görevi, 43 yaşındaki Toure'nin profesyonel düzeyde teknik direktör olarak ilk işi.

Bratislava ve Yaya Toure, Şampiyonlar Ligi'nde bir kötü rekora daha imza atacak mı?

Uluslararası arenadaki birçok hayal kırıklığının yanı sıra Slovak ekibinin yerel ligde de işleri Toure yönetiminde şu ana kadar planlandığı gibi gitmiyor. Slovan, 13 hafta sonunda ikinci sırada olsa da 2018'den bu yana ilk kez şampiyonluğu kaçırma tehlikesiyle karşı karşıya. Lider Dunajska Streda'nın sekiz puan gerisinde.

Slovan, Şampiyonlar Ligi lig aşamasında kalan dört maçında bir kötü rekor daha kırabilir. Bratislava, 1992'de AC Milan'a karşı aldığı iki yenilgiden itibaren üst üste 14 Şampiyonlar Ligi maçı kaybetti. Bu alandaki olumsuz rekor, turnuvanın öncülü olan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kupası'nda 1973 ile 1987 arasında üst üste 16 kez mağlup olan Lüksemburg ekibi Jeunesse Esch'e ait.

Slovan, yaklaşan Şampiyonlar Ligi maçlarında Betis Sevilla (24 Kasım) ve Shakhtar Donetsk'e (9 Aralık) de yenilirse Esch'in olumsuz rekorunu egale edecek. Slovak ekip daha sonra OSC Lille (19 Ocak, deplasman) ve Inter (27 Ocak, iç saha) ile karşılaşacak.