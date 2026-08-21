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Arthur Melo JuveIMAGO / Marco Canoniero
Marko Brkic

Çeviri:

Bir zamanlar 80 milyon euroya mal olmuştu: Juventus, altı hayal kırıklığı yaratan yılın ardından transfer fiyaskosuyla yollarını ayırıyor

Serie A
Juventus
Arthur

Juventus, yıllar sonra bir fiyaskoyla yollarını kesin olarak ayırıyor.

Arthur Melo'nun İtalyan devindeki dönemi sona erdi. Yaşlı Hanım'ın açıkladığı üzere, Brezilyalı oyuncunun sözleşmesi erken feshedildi. Torino kulübü resmi açıklamasında, "Bu işlem, oyuncunun sportif hizmetlerine ilişkin hakkın net defter değerinin uyarlanması sonucunda yaklaşık altı milyon euro tutarında olumsuz bir ekonomik etki yaratacaktır" ifadelerini kullandı.

Melo, 2020 yılında Miralem Pjanic karşılığında yapılan tartışmalı bir takas anlaşmasıyla toplam 80 milyon euro değer üzerinden Barcelona'dan Juventus'a transfer olmuştu. Ancak astronomik bonservis bedelinin hakkını hiçbir zaman uzaktan yakından veremedi.

Orta saha oyuncusu Juve'de tutunamayınca kulüp onu toplam dört kez kiraladı: Liverpool'a, Fiorentina'ya, Girona'ya ve son olarak Brezilya Serie A ekibi Gremio'ya.

Ancak Melo, kiralık gittiği kulüplerde de - Floransa hariç - kalıcı biçimde ikna edici olamadı. Ayrıca yüksek maaşı da büyük bir engel olarak öne çıktı. Bu maaşın yıllık net yaklaşık beş milyon euro olduğu belirtildi.

Torino'ya altı yıl önce transfer olmasından bu yana 22 kez Brezilya Milli Takımı formasını giyen oyuncu, Juventus formasıyla yalnızca 63 resmi maça çıktı ve bir gol attı. Torino ekibi adına son resmi maçına ise 11 Mayıs 2022'deki Coppa Italia finalinde çıktı (uzatmalarda 2-4). Melo artık kulüpsüz.

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