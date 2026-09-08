Bir yıllık boykotun ardından: Real Madrid, Ballon d'Or'a yönelik tutumunu değiştiriyor

Real Madrid, adını yeniden "Ballon d'Or" haberleriyle andırmaya başladı; bunun sebebi aday listesinin dışında kalması değil, aksine kraliyet kulübünün geçen yıl bu etkinliği tamamen görmezden gelmeyi bilinçli olarak tercih etmiş olmasıydı. Nitekim kulüp, resmi platformları üzerinden, daha sonra ödülü kapan Ousmane Dembélé'nin de yer aldığı 30 kişilik aday listesinde bulunan oyuncularıyla ilgili tek bir haber bile paylaşmadı; ayrıca tam bir sessizliğe bürünerek nihai sonuçlara da hiçbir yorum yapmadı.

Bu sert tutumun sebebi, 2024 yılı organizasyonunda yaşanan dramatik olaylara dayanıyor. O yıl, İspanyol Rodri Hernández, Brezilyalı Vinícius Júnior'ın önüne geçerek ödülü kazanmıştı; bu durum, Brezilyalı kanat oyuncusunun altını kazanamayacağını öğrenir öğrenmez Paris'e gitmemeye karar veren Real Madrid heyetinin öfkeli bir boykotuna yol açtı. Oysa Brezilyalı oyuncu, (2023-2024) sezonunda İspanyol ekibini İspanya La Liga ve UEFA Şampiyonlar Ligi ikilisini kazanmaya taşımıştı.

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O dönem, yaşananları kendisine yapılmış bir haksızlık olarak gören kulübün koridorlarında büyük bir hayal kırıklığı ve yoğun bir öfke hâkim olmuştu. Real Madrid, kararlı tutumunu 28 Ekim 2024'te açıkça şu sözlerle dile getirdi: "Şu anda, bizim için Ballon d'Or artık mevcut değil." Hatta kulüp, resmi kanalı "RMTV" üzerinden etkinliği kutlamak amacıyla yayınlanması planlanan ve yaklaşık beş saat sürecek özel bir medya yayınını iptal etmeye kadar gitti.

Ancak başkent kulübü bu yıl durgunluğu kırmaya ve haberlere resmi olarak yanıt vermeye karar verdi; sosyal medya platformlarındaki hesapları ve resmi web sitesi üzerinden şu ifadelerin yer aldığı bir haber paylaştı: "(Kylian) Mbappé, Vini Júnior, (Jude) Bellingham ve (Marc) Cucurella, France Football dergisi tarafından takdim edilen 2026 Ballon d'Or ödülünü kazanmak için oluşturulan 30 kişilik aday listesinde yer alıyor. Adaylar, (2025-2026) sezonu boyunca ortaya koydukları performanslara göre belirlendi."