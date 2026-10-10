İttihad kulübü, geleneksel ezeli rakibi Hilal'e karşı oynanacak merakla beklenen klasiko maçında, yaklaşık bir yıl süren bir aradan sonra oyuncusuna yeniden kavuştu.

İttihad, bugün cumartesi günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena Stadı'nda Hilal'e konuk olacak; karşılaşma Roshn Ligi'nin sekizinci haftasında oynanacak.

Suudi "Arriyadiyah" gazetesi, maçta İttihad'ın savunmacısı Saad el-Musa'nın, sakatlık nedeniyle 11 ay süren bir aranın ardından takım kadrosuna döneceğini belirtti.

El-Musa, geçen kasım ayında, Suudi Roshn Ligi'nin sekizinci haftasındaki Ahli karşılaşması öncesindeki antrenmanlar sırasında ayak bileğinde kırık sakatlığı yaşamıştı.

Bu sakatlık, Suudi savunmacının o günden bu yana İttihad'dan uzak kalmasına yol açtı; oyuncu Londra'da ameliyat oldu ve takımla birlikte toplu antrenmanlara dönmeden önce uzun süreli bir rehabilitasyon programından geçti.

İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Wiesing, el-Musa'yı Joy Elit Ligi müsabakalarında 21 yaş altı takımıyla bazı maçlarda sahaya sürerek mümkün olan en iyi şekilde hazırlamaya özen gösterdi.

Bu uzun aranın ardından el-Musa'nın Hilal karşısında ilk on bire dönmesi beklenmiyor; ancak özellikle iki sezon önce Portekizli Danilo Pereira ile birlikte takımda asli oyuncu olduğu göz önüne alındığında, önümüzdeki dönemde en öne çıkan oyunculardan biri olabilir.