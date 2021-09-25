Bir yıldızın çöküşü: Atletico, Griezmann sahadayken gol atamıyor

Beyaz bir sayfa açmak için eski kulübüne dönen Fransız yıldız, dibe vuran formuyla herkesi şaşkına çevirdi.

Barcelona’da beklentilerin altında kalan Antoine Griezmann, sezon başında kiralık olarak eski takımı Atletico Madrid’e dönmüştü. Griezmann, Atletico’nun sezon boyunca çıkacağı maçların yarısında forma giydiği takdirde 50 milyon euro’luk zorunlu satın alma opsiyonu devreye girecek.

Ancak Fransız forvetin şu ana kadar sergilediği performans, Madrid’deki eski günlerini mumla aratıyor. Bu sezon La Liga’da üçü Barcelona, dördü Atletico ile olmak üzere toplam yedi maça çıkan Griezmann, bırakın gol atmayı, henüz isabetli şut dahi çekemedi.

Griezmann’ın hücumdaki verimliliği tamamen yere çakılmış durumda. 30 yaşındaki oyuncu bu yedi maçta ne asist yapabildi, ne de takım arkadaşlarına gol pozisyonu hazırlayabildi.

Takımı da aşağıya çekiyor

Bireysel istatistiklerin de ötesine geçtiğimizde, Griezmann’ın varlığıyla takımın hücum gücüne büyük bir darbe vurduğunu görüyoruz. Atletico, Griezmann’ın oynamadığı 415 dakikada 9 gol atarken, Griezmann’ın sahada olduğu 305 dakikada gol atamadı.

Cumartesi günü 19. sıradaki Alaves’e 1-0 kaybeden Atletico, son dört resmi maçta yalnızca bir galibiyet alabildi. O galibiyet de Getafe karşısında Luis Suarez’in 90. dakikada attığı golle gelmişti.

2019’da 120 milyon euro’ya Barcelona’ya transfer olan Griezmann, Katalan ekibinde Atletico’daki parlak günlerinin çok gerisinde kaldı. Barça formasıyla çıktığı 102 maçta attığı 35 gol, kendi standartlarının epey altındaydı.

Taraftar eski defterleri kapatmadı

Atletico taraftarları, Griezmann’ı Barcelona’ya gidiş biçiminden ötürü hala affetmedi. Fransız oyuncu, 2018/19 sezonu devam ederken Barcelona’yla anlaşarak Madridli futbolseverlerin büyük tepkisini çekmişti.

Atletico formasını tekrar sırtına geçirdiği ilk maçta tribünler tarafından yuhalanan Griezmann, Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto maçında sonradan oyuna girmiş ve yine ıslıklı protestoyla karşılaşmıştı.

Kariyerinin en formsuz dönemini geçiren Griezmann, mental olarak da zorlu bir süreçten geçiyor. Teknik direktör Diego Simeone de özgüvenini geri kazanmasını sağlayamazsa, Griezmann’ı bir daha asla en iyi futbolunu oynarken izleyemeyebiliriz.

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