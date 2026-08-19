“Buradaki zaman hayatımda her zaman özel olacak. Şimdi ise her zaman oynamayı istediğim bir ülkede oynama şansım var” diyen Romano Schmid, Werder Bremen’e veda ettiğini resmen açıkladı. Avusturyalı milli oyuncu Bundesliga’dan Serie A’ya gidiyor; sportif anlamdaki hayal ülkesi İtalya’ya da böylece ulaşmış oldu.

26 yaşındaki Schmid, burada kariyerinde bir sonraki adımı atmak istiyor. Onun kategorisindeki ve İtalya’ya transfer olan bir oyuncu için daha çok Atalanta Bergamo, Fiorentina, Lazio ya da Bologna gibi Serie A’da tamamen yerleşik bir kulübe gideceği tahmin edilirdi. Ya da hızlı yükselişinin ardından şimdiden Şampiyonlar Ligi’ne ulaşan Como’ya.

Ancak Schmid bunun yerine Frosinone Calcio’yu tercih etti. İtalya’nın en üst ligindeki şimdiye kadarki yalnızca üç sezonunun tamamında doğrudan küme düşen bir yükselen takım. Son on yılda da adeta bir asansör takıma dönüştü. Frosinone ikinci katta, birinci kata kıyasla çok daha uzun süre kaldı.

Romano Schmid, Frosinone’de muhtemelen büyük bir maaş sıçraması yapacak

Schmid’in Werder formasını Frosinone’ninkiyle değiştirme kararı ilk bakışta oldukça şaşırtıcı görünse ve her şeyden önce sportif bir gelişim olmasa da, daha yakından bakıldığında biraz daha anlam kazanıyor. Çünkü Roma’nın güneydoğusundaki 40 bini biraz aşkın nüfuslu kasabadan gelen yeni kulübü adeta sonradan görme zengin. Schmid’in Frosinone’de gelecekte yılda 3,5 milyon euro kazanacağı belirtiliyor; bu da Bremen’deki sözleşmesine kıyasla ciddi bir finansal iyileşme anlamına geliyor. Zira o anlaşma kendisine muhtemelen yılda yalnızca yaklaşık 1,5 milyon euro kazandırıyordu.

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Frosinone’nin bu ani parasal gücü nereden geliyor? İngiltere Premier Lig’in yeni ekibi Ipswich Town’da da halihazırda ana hissedar olan Amerikan yatırım fonu Clara Vista, bu yaz Frosinone’ye ortak oldu.

Clara Vista, 41,5 milyon euro karşılığında İtalyan kulübünün hisselerinin yüzde 80’ini satın aldı; kalan yüzde 20 ise hâlâ başkan Maurizio Stirpe’de. Frosinone doğumlu 68 yaşındaki Stirpe, kalbinin kulübünün başında 23 yıldır bulunuyor ve bunu en az iki yıl daha sürdürmek istiyor. Stirpe, Frosinone ile derin bağlara sahip; 1960’larda kulübe başkanlık yapan babası Benito’nun adı stada verilmiş durumda.

“Clara Vista, bizim erişemediğimiz bir likiditeye sahip” diyen genç Stirpe, yatırımcının girişini böyle değerlendirdi. Kulübün içinden biri olarak elbette Clara Vista’nın tek başına hareket etmemesine büyük önem veriyor. “Geçmiş yıllardaki yolu sürdürmek ve bunu fonun getirdiği fikirlerle genişletmek için birlikte çalışacağız. Clara Vista, bizim uzmanlığımızı mükemmel şekilde tamamlıyor: Onlarda bizim ihtiyacımız olan şey var, tam tersi de geçerli. Operasyonel çakışmalardan kaçınmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı.

Almanya’nın bir kâbusunun oğlu Frosinone’de oynuyor

Clara Vista, Frosinone’ye doğal olarak her şeyden önce taze para getiriyor. Bunun bir bölümü uzun vadede altyapı ve gençlik yapılanmasına aktarılacak. Altyapı çalışması son dönemde zaten başarılı meyveler verdi; kaleci Lorenzo Palmisani ile sol bek Gabriele Bracaglia, geçen sezon yükselişin iki gerçek öz kaynağı olarak kilit isimlerdi.

20 yaşındaki orta saha yeteneği Matteo Cichella, geçen sezon boyunca vazgeçilmez hale gelirken, U19 seviyesinde büyük komşu Roma’nın elinden kapıldı. Filippo Grosso da 19 yaşında A takımda ilk adımlarını atan bir başka isim oldu; kendisi 17 yaşındayken Juventus altyapısından gelmişti. Bu arada o, 2006’da Almanya’nın yaz masalını yarı finalde aniden sona erdiren ve 2021 ile 2023 arasında Frosinone’de teknik direktörlük yapan Fabio Grosso’nun oğlu.

Clara Vista’nın parasının büyük bir bölümünün kısa ve orta vadede futbolun bugünü, yani mevcut kadroya akması bekleniyor. Werder’e taban bonservis olarak 8,5 milyon euro ödeneceği belirtilen Schmid (bonuslarla birlikte toplam paketin 10,5 milyon euroya kadar çıkabileceği söyleniyor), böylece Frosinone tarihinin kulüp içi rekor transferi oldu.

Kulüp daha önce hiçbir oyuncu için bu kadar fazla ödeme yapmamıştı; üstelik İtalyanlar transferler için hiçbir zaman bu yaz şu ana kadar yaptıkları kadar büyük para harcamamıştı. Napoli’den gelen iki orta saha oyuncusu Luis Hasa (2,5 milyon euro) ve Alessio Zerbin (2 milyon euro) ile RB Salzburg’dan 2,5 milyon euro karşılığında transfer edilen sol bek Aleksa Terzic de Schmid’le birlikte 2026’daki transferler arasında Frosinone tarihinin en pahalı altı takviyesi arasına girdi.

Buna ek olarak Braga’dan bonservissiz ayrılan Florian Grillitsch ile Almanya’da TSG Hoffenheim ve Bremen’deki Bundesliga yıllarından çok iyi tanınan bir başka Avusturyalı milli oyuncu daha kadroya katıldı. Hoffenheim’ın simge isimlerinden Kevin Akpoguma da Frosinone’ye imza attı, üçüncü ligden düşen Fortuna Düsseldorf’tan ise Anouar El Azzouzi alındı.

Frosinone ilk kez Serie A’da bir yıldan uzun kalabilecek mi?

Frosinone, bir ilki gerçekleştirmek için güçleniyor. Önceki üç yükselişin ardından takım her seferinde yalnızca bir yıl sonra yeniden Serie B’ye düştü. Bir zamanlar uzun süre üçüncü ve dördüncü lig arasında gidip gelen kulüp, 2015’te ilk kez İtalya’nın en üst ligine çıkmayı başarmıştı.

O dönemde Serie C’den Serie A’ya iki sezon üst üste yükselerek gelinmişti, ancak takım ligi 19. sırada bitirip doğrudan yeniden düşmüştü. Bir sonraki yükseliş için sadece iki yıl beklemek gerekti, fakat 2018/19’da da birinci ligde şansları yoktu. En üst seviyede ilk kez ligde kalma hedefindeki üçüncü ve şimdilik son denemede ise durum daha önce hiç olmadığı kadar yakındı: 2023/24 sezonunun son haftasında Frosinone, Udinese Calcio’ya 1-0 yenildi; 0-0 ise ligde kalmaları için yeterli olacaktı.

Sadece bir yıl sonra, Mayıs 2025’te ise tam bir çöküş tehdidi ortaya çıktı. Takım neredeyse 2014’ten bu yana ilk kez üçüncü lige düşecekti. İkinci ligin 15’incisi olarak Frosinone, küme düşme play-off’larından kıl payı kurtuldu; bunu da yalnızca doğrudan rakiplerden Brescia Calcio’nun dört puanının silinmiş olması sayesinde başardı.

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Dolayısıyla yalnızca bir yıl sonra birden ikinci olup Serie A’ya dönmeleri hiç de beklenen bir şey değildi. Ancak 2025’teki küme düşme tehlikesinin ardından göreve getirilen teknik direktör Massimiliano Alvini bu başarıyı sağladı.

56 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde küçük İtalyan kulüpleri üzerinden uzun süre yukarı çıkmak zorunda kaldı ve şimdi yeni yatırımcılar döneminde de görevde kalması bekleniyor. Clara Vista’nın girişinin bir başka önemli etkisi de şu oldu: Alvini, yükselen takımın çekirdeğini bugüne kadar koruyabildi, henüz hiçbir kilit oyuncu gönderilmedi. Yeni finansal imkanlar olmasaydı bu pek mümkün olmazdı.

Yatırımcı parası, transfer piyasasında Frosinone’nin elini güçlendiriyor

Başkan Stirpe, “Satışlar daha önce bir zorunluluktu, artık bu finansal baskının tamamen altında değiliz” diye vurguladı. Yükselişin kahramanı Fares Ghedjemis örneğinde, Frosinone’nin transfer piyasasındaki yeni anlayışı çok net görülüyor. 2024’te Fransa üçüncü liginden yalnızca 300 bin euroya alınan 23 yaşındaki Cezayirli, geçen sezon 15 gol ve üç asistle Frosinone hücumunun vitrin ismi oldu.

Ghedjemis, Cezayir’in Dünya Kupası kadrosuna girdi ve birçok önemli kulübün ilgisini çekiyor. Frosinone daha önce büyük ihtimalle onu çoktan satmış olurdu, ancak İtalyanlara göre Monaco’nun son olarak teklif ettiği söylenen 7 milyon euro açık şekilde yetersiz kaldı.

Celtic ile Rangers’ın şu sıralar Ghedjemis için yoğun şekilde devrede olduğu belirtiliyor, ancak çabaları başarısızlığa mahkûm olabilir. Çünkü sağ kanat oyuncusunun 2028’e kadar sözleşmesinin bulunduğu Frosinone’nin, onu 21 milyon euronun altında bırakmaya niyeti olmadığı ifade ediliyor. Yatırımcı desteği arkadayken bu sert tavrı sürdürmek elbette çok daha kolay.

Ve böylece Frosinone, en azından şimdilik aşağı inen asansöre bir daha binmemek için yola çıkıyor. Uzak hedef ise günün birinde Schmid seviyesindeki oyuncuların Frosinone’yi seçmesinin artık sürpriz olmaması olabilir.