"Buradaki zaman hayatımda her zaman özel olacak. Şimdi ise hep istediğim bir ülkede oynama şansına sahibim" diyen Romano Schmid, Werder Bremen'e veda ettiğinin resmiyet kazanmasının ardından konuştu. Avusturyalı milli futbolcu, Bundesliga'dan Serie A'ya gidiyor; sportif anlamdaki hayal hedefi olan İtalya'ya ulaştı.

26 yaşındaki Schmid, böylece kariyerinde bir sonraki adımı atmak istiyor. Onun kategorisindeki, İtalya'ya giden bir oyuncu için daha çok Atalanta Bergamo, Fiorentina, Lazio ya da Bologna gibi Serie A'da tamamen yerleşik bir kulübe transfer beklenirdi. Ya da hızlı yükselişinin ardından şimdiden Şampiyonlar Ligi'ne ulaşan Como'ya.

Ancak Schmid bunun yerine Frosinone Calcio'yu tercih etti. İtalya'nın en üst liginde şimdiye kadar yalnızca üç sezon oynayan bu yükselen takım, her seferinde doğrudan yeniden küme düştü ve son 10 yılda bir tür asansör takıma dönüştü. Frosinone, ikinci katta birinciden çok daha uzun süre kaldı.

Romano Schmid, Frosinone'de büyük olasılıkla maaşında büyük sıçrama yapacak

Schmid'in Werder formasını Frosinone formasıyla değiştirme kararı ilk bakışta oldukça şaşırtıcı görünse de ve her şeyden önce sportif bir ilerleme olmasa da, daha yakından bakıldığında biraz daha anlam kazanıyor. Çünkü Roma'nın güneydoğusundaki 40 bini biraz aşan nüfuslu kasabadan gelen yeni kulübü adeta sonradan görme zengin. Schmid'in Frosinone'de gelecekte yılda 3,5 milyon euro kazanacağı belirtiliyor; bu da Bremen'deki sözleşmesine kıyasla ciddi bir maddi iyileşme anlamına geliyor. O sözleşme ona muhtemelen yılda yalnızca yaklaşık 1,5 milyon euro kazandırıyordu.

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Frosinone'nin parasal gücü birdenbire nereden geliyor? İngiliz Premier Lig'e yükselen Ipswich Town'da da ana hissedar olan ABD'li yatırım fonu Clara Vista, bu yaz Frosinone'ye ortak oldu.

Clara Vista, 41,5 milyon euro karşılığında İtalyan kulübünün hisselerinin yüzde 80'ini satın aldı, kalan yüzde 20 ise başkan Maurizio Stirpe'de kaldı. Frosinone doğumlu 68 yaşındaki Stirpe, 23 yıldır gönül verdiği kulübün başında ve bunu en az iki yıl daha sürdürmek istiyor. Stirpe, Frosinone ile çok derin bağlara sahip; 1960'lı yıllarda kulübü başkan olarak yöneten babası Benito'nun adı stada verilmiş durumda.

"Clara Vista, bizim erişemediğimiz bir likiditeye sahip" diyen Stirpe junior, yatırımcının girişini böyle değerlendirdi. Kulübün içinden gelen biri olarak Clara Vista'nın tek başına hareket etmemesine doğal olarak büyük önem veriyor. "Geçmiş yılların yolunu sürdürmek ve bunu fonun getirdiği fikirlerle genişletmek için birlikte çalışacağız. Clara Vista bizim uzmanlığımızı mükemmel şekilde tamamlıyor: Onlarda bizim ihtiyaç duyduğumuz şey var, tersi de geçerli. Operasyonel çakışmalardan kaçınmalıyız" dedi Stirpe.

Almanya'nın kâbuslarından birinin oğlu Frosinone'de oynuyor

Clara Vista, doğal olarak her şeyden önce Frosinone'ye taze para getiriyor. Bunun bir kısmının uzun vadede altyapı ve gençlik bölümüne akması planlanıyor. Gençlik çalışmaları son dönemde zaten başarılı meyveler verdi; geçen sezon kaleci Lorenzo Palmisani ile sol bek Gabriele Bracaglia, yükselişin iki gerçek kulüp yetiştirmesi temel taşı oldu.

20 yaşındaki orta saha yeteneği Matteo Cichella, geçen sezon boyunca vazgeçilmez hale gelirken, U19 seviyesinde büyük komşu Roma'nın elinden alındı. Filippo Grosso ise 17 yaşında Juventus altyapısından geldikten sonra 19 yaşında A takımda ilk adımlarını attı. Bu arada kendisi, 2006'da yarı finalde Almanya'nın yaz masalını aniden bitiren ve 2021 ile 2023 arasında Frosinone'de teknik direktörlük yapan Fabio Grosso'nun oğlu.

Clara Vista'nın parasının büyük bölümü kısa ve orta vadede futbolun bugünü için, yani mevcut kadroya harcanacak. Werder'e taban bonservis olarak 8,5 milyon euro ödeneceği belirtilen Schmid için toplam paketin bonuslarla birlikte 10,5 milyon euroya kadar çıkabileceği ifade ediliyor ve bu transfer Frosinone tarihinin kulüp içi rekor transferi oldu.

Kulüp daha önce hiçbir oyuncu için bu kadar fazla para ödememişti ve zaten İtalyanlar transferler için hiçbir zaman bu yazın şu anki aşamasındaki kadar yüksek harcama yapmamıştı. Napoli'den gelen iki orta saha oyuncusu Luis Hasa (2,5 milyon euro) ve Alessio Zerbin (iki milyon euro) ile RB Salzburg'dan 2,5 milyon euro karşılığında alınan sol bek Aleksa Terzic de Schmid'in yanı sıra Frosinone tarihinin en pahalı altı transferi arasına 2026'dan giren üç başka isim oldu.

Buna ek olarak, Braga'dan bonservissiz ayrılan ve Almanya'da TSG Hoffenheim ile Bremen'deki Bundesliga dönemlerinden çok iyi tanınan bir başka Avusturya milli oyuncusu Florian Grillitsch de geldi. Hoffenheim'ın sembol isimlerinden Kevin Akpoguma da Frosinone'ye imza attı, üçüncü ligden düşen Fortuna Düsseldorf'tan ise Anouar El Azzouzi alındı.

Frosinone ilk kez Serie A'da bir yıldan uzun süre kalabilecek mi?

Frosinone, bir ilki başarmak için kadrosunu güçlendiriyor. Önceki üç yükselişin ardından takım her seferinde yalnızca bir yıl sonra yeniden Serie B'ye düştü. Bir dönem uzun süre üçüncü ve dördüncü lig arasında gidip gelen kulüp, 2015'te ilk kez İtalya'nın en üst ligine yükselmeyi başarmıştı.

O dönemde Serie C'den üst üste iki yükselişle doğrudan Serie A'ya çıkılmış, ancak lig 19'uncusu olarak hemen geri düşülmüştü. Bir sonraki yükseliş için yalnızca iki yıl beklendi, fakat 2018/19'da da takım birinci ligde şanssızdı. Şimdiye kadar en üst ligde ilk kez kalıcı olma yönündeki üçüncü ve son denemede ise durum hiç olmadığı kadar yakındı: 2023/24 sezonunun son haftasında Frosinone, Udinese Calcio'ya 0-1 yenildi, 0-0 ise ligde kalmak için yeterli olacaktı.

Sadece bir yıl sonra, Mayıs 2025'te ise tam bir çöküş tehdidi vardı. Takım neredeyse 2014'ten bu yana ilk kez üçüncü lige düşecekti. İkinci ligin 15'incisi olan Frosinone, küme düşme play-off'larından ancak kıl payı kurtuldu ve bunu da yalnızca doğrudan rakiplerinden Brescia Calcio'nun dört puanının silinmiş olması sayesinde başardı.

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Bu nedenle yalnızca bir yıl sonra bir anda ikinci olup Serie A'ya geri dönmesi kesinlikle beklenen bir şey değildi. Ancak 2025'teki neredeyse küme düşüşün ardından göreve getirilen teknik direktör Massimiliano Alvini bunu başardı.

56 yaşındaki teknik adam, antrenörlük kariyerinde uzun süre küçük İtalyan kulüpleri üzerinden yukarı çıkmak zorunda kaldı ve yeni yatırımcıların döneminde de görevde kalması bekleniyor. Clara Vista'nın girişinin bir başka önemli etkisi daha var: Alvini, yükselen takımın çekirdeğini şimdiye kadar bir arada tutabildi, henüz hiçbir kilit oyuncu satılmadı. Yeni mali imkanlar olmadan bunu başarmak oldukça zor olurdu.

Yatırımcı parası, transfer piyasasında Frosinone'nin elini güçlendiriyor

"Daha önce satışlar bir zorunluluk anlamına geliyordu, şimdi artık tamamen bu mali baskı altında değiliz" diye vurguladı Başkan Stirpe. Yükselişin kahramanı Fares Ghedjemis örneğinde, Frosinone'nin transfer piyasasındaki yeni anlayışı çok net görülüyor. 23 yaşındaki Cezayirli oyuncu, 2024'te Fransa üçüncü liginden yalnızca 300 bin euroya alınmıştı ve geçen sezon 15 gol ile üç asistlik performansıyla Frosinone hücumunun vitrin ismi oldu.

Ghedjemis, Cezayir'in Dünya Kupası kadrosuna girdi ve birçok önemli kulüp tarafından isteniyor. Frosinone onu daha önce muhtemelen çoktan satmış olurdu, ancak AS Monaco'nun son olarak teklif ettiği söylenen yedi milyon euro İtalyanlara açık şekilde çok az geldi.

Celtic ve Rangers'ın şu sıralar Ghedjemis için yoğun şekilde devrede olduğu belirtiliyor, ancak çabaları başarısızlığa mahkum olabilir. Çünkü Frosinone, sağ kanat oyuncusunu 2028'e kadar sözleşmeli olduğu kulüpten 21 milyon euronun altında bırakmak istemiyor. Arkasında yatırımcı parasının desteği varken bu sert tavrı sürdürmek elbette çok daha kolay.

Böylece Frosinone, en azından şimdilik aşağıya inen asansöre bir daha binmemeye hazırlanıyor. Uzaktaki hedef ise bir gün Schmid seviyesindeki oyuncuların Frosinone'yi seçmesinin artık sürpriz olmaması olabilir.