"Buradaki zaman hayatımda her zaman özel olacak. Şimdi ise her zaman oynamayı istediğim bir ülkede oynama şansına sahibim", dedi Romano Schmid, Werder Bremen’e veda ettiği resmen açıklandığında. Avusturyalı milli futbolcunun yolu Bundesliga’dan Serie A’ya düşüyor; sportif açıdan hayalindeki hedef olan İtalya’ya ulaştı.

26 yaşındaki Schmid, kariyerinde bir sonraki adımı atmak istiyor. İtalya’ya giden onun kategorisindeki bir oyuncu için tahminler muhtemelen daha çok Serie A’da tamamen yerleşik, Atalanta Bergamo, AC Florenz, Lazio ya da FC Bologna ayarındaki bir kulübe transfer yönünde olurdu. Ya da hızlı yükselişinin ardından şimdiden Şampiyonlar Ligi’ne ulaşan Como’ya.

Ancak Schmid bunun yerine Frosinone Calcio’yu tercih etti. Şimdiye kadarki yalnızca üç Serie A sezonunun tamamında doğrudan küme düşen ve son on yılda adeta bir asansör takımına dönüşen bir yükselen ekip. Frosinone bu süreçte ikinci katta, birinciden çok daha uzun süre kaldı.

Romano Schmid, Frosinone’de muhtemelen maaşında büyük sıçrama yapacak

Schmid’in Werder formasını Frosinone formasıyla değiştirme kararı ilk bakışta oldukça şaşırtıcı görünse de ve her şeyden önce sportif bir yükseliş olmasa da, daha yakından bakıldığında biraz daha anlam kazanıyor. Çünkü Roma’nın güneydoğusundaki 40 bini biraz aşan nüfuslu kasabadan yeni kulübü adeta yeni zengin. Schmid’in Frosinone’de gelecekte yılda 3,5 milyon euro kazanacağı söyleniyor; bu da Bremen’deki sözleşmesine kıyasla belirgin bir finansal iyileşme anlamına geliyor, zira o kontrat ona muhtemelen yıllık sadece yaklaşık 1,5 milyon euro kazandırıyordu.

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Frosinone’nin parasal gücü bir anda nereden geldi? İngiliz Premier Lig’e yükselen Ipswich Town’da da zaten ana hissedar olan ABD’li yatırım fonu Clara Vista, bu yaz Frosinone’ye yatırım yaptı.

Clara Vista, 41,5 milyon euro karşılığında İtalyan kulübünün hisselerinin yüzde 80’ini satın aldı; kalan yüzde 20 ise hâlâ başkan Maurizio Stirpe’nin elinde. Frosinone doğumlu 68 yaşındaki Stirpe, 23 yıldır gönül verdiği kulübün başında ve bunu en az iki yıl daha sürdürmek istiyor. Stirpe’nin Frosinone ile bağları çok derin; 1960’larda kulübü başkan olarak yöneten babası Benito’nun adı stadyuma verilmiş durumda.

"Clara Vista, bizim sahip olmadığımız bir likiditeye sahip", diyen genç Stirpe, yatırımcı girişini böyle değerlendirdi. Kulübün içinden gelen biri olarak elbette Clara Vista’nın tek başına hareket etmemesine büyük önem veriyor. "Geçmiş yıllardaki yolu sürdürmek ve fonun getirdiği fikirlerle bunu genişletmek için birlikte çalışacağız. Clara Vista bizim uzmanlığımızı mükemmel şekilde tamamlıyor: Onlarda bizim ihtiyaç duyduğumuz şey var, bizde de onların. Operasyonel örtüşmelerden kaçınmalıyız" ifadelerini kullandı.

Almanya’nın bir kâbusunun oğlu Frosinone’de oynuyor

Clara Vista, Frosinone’ye her şeyden önce doğal olarak taze para getiriyor. Bunun bir kısmının uzun vadede altyapı ve gençlik bölümüne aktarılması planlanıyor. Gençlik çalışmaları son dönemde zaten başarılı meyveler verdi; geçen sezonda kaleci Lorenzo Palmisani ile sol bek Gabriele Bracaglia, yükselişin temel taşları olan iki gerçek öz kaynaktı.

20 yaşındaki orta saha yeteneği Matteo Cichella, geçen sezon boyunca vazgeçilmez hâle gelirken, U19 seviyesinde büyük komşu AS Rom’dan kapılmıştı. Filippo Grosso ise 19 yaşında A takımda ilk adımlarını attı; 17 yaşındayken Juventus Turin altyapısından gelmişti. Bu arada kendisi, 2006’da Almanya’nın yaz masalını yarı finalde aniden durduran ve 2021 ile 2023 arasında Frosinone’de teknik direktörlük yapan Fabio Grosso’nun oğlu.

Clara Vista’nın parasının büyük bir bölümünün kısa ve orta vadede futbolun bugününe, yani mevcut kadroya gitmesi bekleniyor. Werder’e Schmid için taban bonservis olarak 8,5 milyon euro ödeneceği konuşuluyor (bonuslarla birlikte toplam paketin 10,5 milyon euroya kadar çıkabileceği belirtiliyor) ve bu transfer Frosinone tarihinin kulüp içi rekoru oldu.

İtalyan kulübü daha önce hiçbir oyuncu için bu kadar fazla ödeme yapmamıştı; hatta zaten bu yaz şu ana kadar transferler için hiç olmadığı kadar çok para harcadı. Napoli’den gelen iki orta saha oyuncusu Luis Hasa (2,5 milyon euro) ve Alessio Zerbin (iki milyon euro) ile RB Salzburg’dan 2,5 milyon euroya transfer edilen sol bek Aleksa Terzic, Schmid’in yanı sıra 2026’daki üç transfer olarak Frosinone tarihinin en pahalı altı transferi arasına girdi.

Buna ek olarak, Braga’dan bonservissiz ayrılan Florian Grillitsch de kadroya katıldı; Almanya’da TSG Hoffenheim ve Bremen’deki Bundesliga yıllarından çok iyi tanınan bir başka Avusturyalı milli oyuncu. Hoffenheim’ın demirbaş isimlerinden Kevin Akpoguma da Frosinone’ye imza attı, 3. Lig’e düşen Fortuna Düsseldorf’tan ise Anouar El Azzouzi alındı.

Frosinone ilk kez Serie A’da bir yıldan uzun kalabilecek mi?

Frosinone bir ilki başarmak için kadrosunu güçlendiriyor. Önceki üç yükselişin ardından takım her seferinde sadece bir yıl sonra yeniden Serie B’ye düşmüştü. Bir dönem uzun süre üçüncü ve dördüncü lig arasında gidip gelen kulüp, 2015’te ilk kez İtalya’nın en üst ligine çıkmıştı.

O dönemde Serie C’den Serie A’ya üst üste iki yükselişle doğrudan çıkılmıştı, ancak ligi 19. sırada tamamlayarak yine hemen veda edilmişti. Bir sonraki yükseliş için sadece iki yıl beklemek gerekti, fakat 2018/19’da da takım birinci ligde şans bulamadı. Zirvede ilk kez tutunma yönündeki üçüncü ve şimdilik son denemede ise durum daha önce hiç olmadığı kadar yakındı: Frosinone, 2023/24 sezonunun son haftasında Udinese Calcio’ya 1-0 yenildi; 0-0’lık beraberlik ligde kalması için yeterli olacaktı.

Sadece bir yıl sonra, Mayıs 2025’te ise tam bir çöküş tehdidi baş gösterdi. Takım, 2014’ten bu yana ilk kez neredeyse üçüncü lige düşüyordu. İkinci ligde 15. sırayı alan Frosinone, küme düşme play-off’larından kıl payı kurtuldu; bunu da yalnızca doğrudan rakiplerinden Brescia Calcio’nun dört puanının silinmiş olması sayesinde başardı.

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Bu nedenle sadece bir yıl sonra aniden ikinci olup Serie A’ya dönmesi kesinlikle beklenen bir şey değildi. Ancak 2025’teki küme düşme tehlikesinin ardından göreve getirilen teknik direktör Massimiliano Alvini bunu başardı.

56 yaşındaki çalıştırıcı, teknik adamlık kariyerinde yukarıya çıkmak için uzun süre küçük İtalyan kulüplerinde çalışmak zorunda kaldı ve yeni yatırımcıların döneminde de görevde kalması bekleniyor. Clara Vista’nın girişinin bir başka önemli etkisi de şu oldu: Alvini, yükselişi getiren takımın çekirdeğini şu ana kadar bir arada tutabildi, henüz hiçbir kilit oyuncu gönderilmedi. Yeni finansal imkânlar olmadan bunu başarmak çok zor olurdu.

Yatırımcı parası Frosinone’nin transfer piyasasında elini güçlendiriyor

"Daha önce satışlar bir zorunluluktu, şimdi artık bu mali baskının tamamen altında değiliz", diye vurguladı başkan Stirpe. Yükselişin kahramanı Fares Ghedjemis örneğinde, Frosinone’nin transfer piyasasındaki yeni anlayışı çok net okunabiliyor. 2024’te Fransa 3. Ligi’nden yalnızca 300 bin euroya alınan 23 yaşındaki Cezayirli oyuncu, geçen sezon 15 gol ve üç asistle Frosinone hücumunun vitrin parçasıydı.

Ghedjemis, Cezayir’in Dünya Kupası kadrosunda yer aldı ve birçok önemli kulüp tarafından isteniyor. Frosinone daha önce onu büyük ihtimalle çoktan satmış olurdu, ancak İtalyanlara göre AS Monaco’nun son olarak teklif ettiği söylenen yedi milyon euro açık şekilde çok az kaldı.

Celtic ve Rangers’ın şu sıralar Ghedjemis için yoğun şekilde devrede olduğu belirtiliyor, ancak bu girişimler başarısızlığa mahkûm olabilir. Çünkü sağ kanat oyuncusunun 2028’e kadar sözleşmesinin bulunduğu Frosinone, duyumlara göre onu 21 milyon euronun altında bırakmak istemiyor. Yatırımcı parasını arkasına alan kulübün bu sert tavrı sürdürmesi elbette çok daha kolay.

Böylece Frosinone, en azından şimdilik aşağı giden asansöre yeniden binmemek için yola çıkıyor. Uzak hedef ise bir gün Schmid seviyesindeki oyuncuların Frosinone’yi tercih etmesinin artık sürpriz olmaması olabilir.