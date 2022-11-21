Bir yıl boşta kalan ve polis olmak üzereyken futbola dönen Andries Noppert, Hollanda'nın 1 numaralı kalecisi oldu

Hollanda'nın 28 yaşındaki kalecisi Andries Noppert'in kariyerindeki dalgalanma dikkat çekiyor.

Louis van Gaal yönetimindeki Hollanda Milli Takımı, Dünya Kupası macerasına 2-0'lık Senegal galibiyetiyle başlarken, milli formayla ilk maçına çıkan 2.03 boyundaki dev kaleci Andries Noppert'in hikayesi de dikkat çekiyor.

1994 yılında Heerenveen şehrinde doğan 28 yaşındaki kaleci futbola bu şehrin yerel takımı Heerenveen'de başlarken, 2014'te takımdan ayrılmadan önce bu takımla hiçbir maça çıkamadı.

2014-2018 yılları arasında NAC Breda'nın yedek kalecisi olan Noppert, bu takımla dört yılda sadece altı maça çıkarken, 2018-2019 sezonunda Serie B takımlarından Foggia'nın formasını giydi.

Bir yıl boşta kaldı

Foggia'nın Serie C'ye düşüp bu lige de katılmama kararı almasıyla İtalya macerası kısa süren Noppert, daha sonra eşinin düzenli bir işi olması için polis olması yönündeki baskılara rağmen FC Dordrecht takımına katıldı.

Bu takımda bir sezon oynadıktan sonra serbest bırakılan Noppert, Haziran 2020'den Temmuz 2021'e dek kulüpsüz kalırken, geleceğine ilişkin şüpheler hissetmeye başladı.

Her şeye rağmen futboldan kopmayan ve hayallerinin peşinden giden Noppert, acil bir kaleci arayışı bulunan Go Ahead Eagles'e katıldı ve adeta hayatının dönüm noktasını yaşadı.

Bu takımda geçirdiği bir sezonun ardından yeniden Heerenveen'e dönen deneyimli kaleci, Van Gaal tarafından kadroya davet edilmesinin ardından Senegal karşısında 11'de sahaya çıktı.