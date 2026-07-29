"FIFA Forward Enterprise" projesi somutlaşmaya devam ediyor. Uluslararası Futbol Federasyonu Başkanı Gianni Infantino, FIFA'ya üye 211 federasyonu bu yeni ticari yapının avantajları konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Küresel yönetim kurulunun bazı ekonomik faaliyetlerini birleştirmeyi amaçlayan bu şirket, futbolun gelişimine ayrılan finansmanı artırma sözü verirken, FIFA'nın özel sektör yatırımcılarını çekmesine olanak tanımayı hedefliyor.

FIFA, dün salı günü yaptığı resmi açıklamada, Başkanı Gianni Infantino'nun Dünya Kupası turnuvasından hisseler halinde payları özel sektör yatırımcılarına satmayı planladığını duyurdu.

Bu mesele, Avrupa Futbol Federasyonu'nun (UEFA) eleştirilerinin, Dünya Kupası'nın ticari varlıklarının olası kademeli bir şekilde parçalanabileceğine ilişkin suçlamaların ve Mondial'i boykot etme tehditlerinin ardından hâlâ son derece hassas.

"Foot Mercato" ağının aktardığı, Politico sitesinden gelen son bilgilere göre, ABD Başkanı Donald Trump'ın kızının eşi Jared Kushner'ın kardeşi Joshua Kushner (Amerikalı iş insanı) tarafından yönetilen Thrive Capital fonu, küresel ve çeşitli bir yatırımcı tabanı oluşturmak amacıyla egemen servet fonları, büyük mali kuruluşlar ve Avrupa, Asya ile Latin Amerika'dan yatırımcılarla ortaklıklar kurmaya çalışıyor.

Ayrıca Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bir yönetim kurulunun denetimi altında olacak FIFA Forward Enterprise projesini yönetmek üzere geçici bir lider atamayı planlıyor.

Aynı zamanda, gelen raporlara göre Gianni Infantino, teklifi doğrudan sunmak amacıyla 211 üye federasyona yönelik bir video mesajı kaydetti.

Sürecin iki aşamada gerçekleşmesi bekleniyor: İlki, FIFA Forward Enterprise projesinin sürdürülmesine yönelik oylama; ardından her üye federasyonun bu yapıya katılma olasılığına ilişkin bireysel adımı.