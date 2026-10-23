“Bir vedayı hak ediyor”: Pedri, Lionel Messi’nin onurlandırılmasını istedi ve Barcelona’nın simge ismi nedeniyle Arjantin’i desteklediğini itiraf etti

Barcelona'nın orta saha oyuncusu Pedri, Lionel Messi'yi tarihin en iyi futbolcusu olarak nitelendirirken Arjantinli yıldıza layıkıyla bir veda töreni düzenlenmesi çağrısında bulundu. İspanya millî takım oyuncusu, Messi'ye ömür boyu duyduğu hayranlık nedeniyle bir Güney Amerika kulübünü tuttuğunu da açıkladı.

Reklam

Pedri'den efsane Messi'ye övgü

Pedri, Messi'yi futbol tarihinin tartışmasız en iyi oyuncusu olarak nitelendirdi. Hansi Flick yönetiminde kulübün kilit oyuncularından biri olmaya devam eden İspanya millî takım oyuncusu, Messi'nin 2021'de Paris Saint-Germain'e ayrılmasından kısa süre önce A takıma yükselmişti. İki yaratıcı oyuncu bir sezon boyunca birlikte oynadı.

Birlikte geçirdikleri süre kısa olsa da genç İspanyol oyuncu, sekiz kez Ballon d'Or kazanan Messi'ye hâlâ hayranlık duyuyor. Pedri, futbolda kimsenin Arjantinli oyuncunun olağanüstü mirasıyla boy ölçüşemeyeceğini savunuyor.

Kısa süren ortaklık

Efsane forvetle birlikte oynadığı dönemi değerlendiren orta saha oyuncusu, sahadaki birlikteliklerinin kısa sürmesinden duyduğu hayal kırıklığını dile getirdi. Aralarındaki uyumu değerli bulsa da deneyimli oyuncudan öğrenmek için daha fazla zamanının olmasını isterdi.

Pedri, DSports'a şunları söyledi: “Bana göre Messi, tarihin en iyi oyuncusu. Bazı insanların farklı düşündüğünü biliyorum ama kendi gördüklerime dayanarak söylüyorum, kimse ona yaklaşamıyor. Onunla tam bir yıl oynayacak kadar şanslıydım ama o yıl bana çok kısa geldi. Keşke onunla daha uzun yıllar geçirebilseydim.”

Reklam Reklam

Hak ettiği vedanın yapılmasını istiyor

Messi, mali kısıtlamalar kulübün sözleşmesini yenilemesini engelleyince Camp Nou'dan gözyaşları içinde ayrılmıştı. Bu nedenle kulübün en büyük simgesi, taraftarların önünde geleneksel bir vedaya hiç kavuşamadı. Pedri, bu durumun gelecekte telafi edilmesi gerektiğine inanıyor.

Related Topics

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Orta saha oyuncusu, “FC Barcelona'daki büyüklüğünü yansıtan bir veda törenini hak ediyor” diye ekledi.

23 yaşındaki oyuncu, Messi'ye duyduğu hayranlığın millî takımlara yönelik yakınlığını nasıl şekillendirdiğini de şöyle anlattı: “Leo Messi yüzünden Arjantin'in kalbimde özel bir yeri var. Onları çocukluğumdan beri destekliyorum. İspanya ne zaman bir turnuvadan elense, Leo'ya yıllardır duyduğum sevgi nedeniyle Arjantin'i desteklerdim. Arjantin'de Newell’s Old Boys'u destekliyorum, bunun tek nedeni Messi.”

Reklam

El Clasico'ya hazırlık

Son millî maç arasında Messi, Arjantin formasıyla son maçına çıktı. Daha önce, eylül ayında millî takım kariyerini noktaladığını açıklamıştı. Şimdi ise yaklaşan bir Major League Soccer maçında New York Red Bulls ile karşılaşacak olan Inter Miami'deki kulüp görevlerine odaklanmış durumda.

Pedri ve Barcelona'daki takım arkadaşları ise bu pazar Real Madrid'e karşı oynayacakları kritik El Clasico maçına hazırlanıyor.