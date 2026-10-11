Vinicius Jr., son derece çetrefilli bu olayın ardından çılgına döndü. Ancak Real Madridli süperstarın gördüğü kırmızı kartla ilgili bütün bu öfkeli itirazları boşa çıktı; internettekiler de dahil. Brezilyalı oyuncu, gönülsüz bir özrün yanına, rakiplerinin uyarılması ya da oyundan atılması gereken tam sekiz farklı pozisyonun yer aldığı bir fotomontaj koydu. “Sarı ve kırmızıyı gören hep Vinicius oluyor, bu bir utanç” diyerek öfkesini dile getirdi.

Peki ne olmuştu? Eski Leipzigli Yan Diomande'nin (62) Real adına attığı ilk golün ardından oyuna sonradan giren Vinicius (71), Villarreal'e karşı skoru sözde rahatlatan golü attı. “Vini” büyük bir coşkuyla sevindi, elini kulağına götürdü ve beyaz formasındaki armayı öptü. Teknik direktör Jose Mourinho 50 metre öteden koşarak geldi ve boynuna sarıldı; ancak ardından VAR devreye girdi ve golü iptal etti.

Atak başlangıcında Vinicius, rakibi Nathan Saliba'nın saçını çekmişti - kurallar gereği kırmızı kart kaçınılmazdı. Ancak bunu yapan oyuncu aynı fikirde değildi; hakemin yüzüne bağırdı ve daha kötüsünü yapması, “koruma” Antonio Rüdiger tarafından engellenmek zorunda kaldı. Medyada yer alan haberlere göre hakem Isidro Diaz de Mera Escuderos, raporunda oyuncunun “agresif bir tavır” sergilediğini ve itiraz eden Vinicius'un “takım arkadaşları tarafından geri tutulmak zorunda kaldığını” yazdı. Somut hakaretlerin ise kayda geçmediği belirtildi.

Jose Mourinho, Vinicius olayının ardından cezadan kaçmak için basın toplantısını atladı

Buna rağmen Vinicius'u yaptığı hareket nedeniyle ligde en az iki maçlık ceza bekliyor. Bu durumda önümüzdeki pazar Sevilla ile oynanacak maçın yanı sıra, bir hafta sonra Barcelona deplasmanındaki El Clasico'yu da kaçıracak. Sosyal medyada, “Takımım ve taraftarlar için üzgünüm” diye yazan oyuncu, Real formasıyla ligdeki 250. maçında attığını sandığı 79. golün “sevincinin” ise aynen sürdüğünü belirtti.

Madrid ekibinin diğer oyuncularının çoğunda ise öfke büyüktü. Aurelien Tchouaméni, “Hakemlere ne olduğunu bilmiyorum, bu kırmızı kartı anlayamıyorum” dedi. Real, ezeli rakibi Barcelona ile arasındaki puan farkını altıda tutan galibiyete (1-0) rağmen bir kez daha haksızlığa uğradığını düşündü. Teknik direktör José Mourinho protesto amacıyla basın toplantısına katılmadı. Mundo Deportivo gazetesinin aktardığına göre, “Sevilla ve Barça maçlarında kulübede olmak istiyorum” mesajını iletti. Madem Vinicius yok.

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