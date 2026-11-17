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Desire Segbe, Sadio Mane sayesinde Bayern Münih'e gitmişti. Senegalli yıldız şimdi de en yakın arkadaşına yardım etti ve onu Fransa'da Bourges FC'nin sportif direktörü yaptı.

Sadio Mane, 2022'de Liverpool'dan Bayern Münih'e büyük beklentilerle geldi. Yanında en yakın arkadaşı da vardı: Beninli Desire Segbe. Segbe önce Mane'yi düzenli olarak antrenmana götürdü, ardından Säbener Straße'deki antrenmanları balkondan izledi ve bir anda Bayern Münih'in rezerv takımında oynamaya başladı. Münih ekibi, 32 milyon euroya aldığı yeni transferinin uyum sağlamasını kolaylaştırmak için o dönem onun en yakın arkadaşıyla da sözleşme imzaladı. Bu, Bayern Münih tarihinin en sıra dışı transferlerinden biriydi.

Mane ile Segbe, Senegal'deki futbolcu yetiştirme merkezi Generation Foot'tan birbirlerini tanıyor. Daha sonra kısa bir süre Metz'de birlikte oynadılar. Mane, Liverpool'da dünya yıldızına dönüşürken Segbe Lüksemburg, Slovakya ve Romanya'da, ayrıca Fransa'nın alt liglerindeki kulüplerde forma giydi. İkili, Münih'te yeniden bir araya geldi.

Mane, Bayern Münih'te beklentileri karşılayamayan bir transfere dönüştü. Hayal kırıklığı yaratan bir sezonun ardından 30 milyon euro karşılığında Suudi Arabistan'daki Al-Nassr'a transfer oldu. Şu anda 34 yaşında olan sol kanat oyuncusu hâlâ orada forma giyiyor. Segbe ise birkaç hafta daha Münih'te kaldı. Eylül 2023'te o da Bayern Münih'e veda etti. Üstelik Bayern bölgesel liginde mücadele eden rezerv takımda çıktığı 28 maçta 12 gol atmış, bir kez de kaptanlık pazubandını takmıştı.

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Bourges FC, beşinci lige düşmemek için mücadele ediyor

Segbe daha sonra Belçika ve Polonya'da, son olarak da yeniden Fransa'nın alt liglerinde oynadı. Kasım başında, 33 yaşındayken SR Colmar'da futbolculuk kariyerini noktaladı. Yalnızca birkaç gün sonra, yine en yakın arkadaşı sayesinde üstlendiği yeni görevini duyurdu. Segbe artık 2023'ten bu yana Mane'nin sahibi olduğu Fransa dördüncü lig ekibi Bourges FC'nin sportif direktörü.

Gelecek maçlar FCB Bundesliga 14:30 KOE

"Deneyimimi, bilgimi ve futbola duyduğum tutkuyu ortak bir projenin hizmetine sunmamı sağlayacak yeni bir görev", diye yazdı Segbe sosyal medya hesaplarında. "Bana duyduğu güven için kulübe teşekkür ediyorum. Bu yeni döneme büyük bir bağlılık ve kararlılıkla başlıyorum."

Fransa'nın coğrafi merkezinde yer alan, aynı adı taşıyan 64.000 nüfuslu şehrin kulübü, üç gruptan oluşan dördüncü ligde beşinci lige düşmemek için mücadele ediyor. Kadrosunda çok sayıda Afrikalı futbolcu var: Tam sekizi Mane'nin memleketi Senegal'den, biri de Segbe gibi Benin'den geliyor.