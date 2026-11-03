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FBL-KSA-NASSR-NEOMGetty Images
Mohamed Saeed
Çeviri:

“Bir trajedi. Söyleyecek söz yok”: Cristiano Ronaldo, sahadaki çarpışmanın ardından hayatını kaybeden Tenerife forveti Jesus de Miguel için anma mesajlarına öncülük etti

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Cristiano Ronaldo, CD Tenerife forveti Jesus de Miguel’in trajik ölümünün ardından yasa boğulan futbol dünyasının ön saflarında yer aldı. İspanya ikinci ligindeki bir maçta sahada yaşanan sarsıcı olayın ardından hayatını kaybeden 30 yaşındaki forvetin ölümü, dünyanın dört bir yanında büyük üzüntü yarattı.

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Ronaldo'dan De Miguel ailesine taziye mesajı

Al-Nassr'ın süper yıldızı

, Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiğine ilişkin sarsıcı haberin ardından derin üzüntüsünü dile getirdi. Eski Real Madrid ve Manchester United yıldızı, milyonlarca takipçisiyle içten bir mesaj paylaşmak için kişisel Instagram hesabını kullandı. Ronaldo, İspanyol forvetin bir fotoğrafını futbol camiasının yaşadığı derin üzüntüyü yansıtan dokunaklı bir notla paylaştı. Efsanevi forvet,

La Liga'da oynadığı dönemde İspanyol futbolunda bıraktığı etkiyle tanınan Ronaldo, trajik koşullarda hayatını kaybeden meslektaşını anan birçok isme katıldı.

Portekizli millî futbolcunun paylaştığı mesaj kısaydı ancak spor dünyasını sarsan olayın ağırlığını yansıtıyordu. Ronaldo, sosyal medyada şu sözlerle başsağlığı diledi: “Bir trajedi. Söyleyecek söz yok… Ailesine güç diliyorum. Huzur içinde yatsın.” Futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin bu mesajı, Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan Segunda Division maçında yaşanan olayın geniş çaplı etkisini ortaya koydu.

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Ölümcül çarpışma İspanyol futbolunu sarstı

Trajedi, pazartesi akşamı Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez'de oynanan çekişmeli maçta yaşandı. Jesus de Miguel, maçın son bölümünde iki oyuncu da boştaki topa müdahale etmeye çalışırken Andorra kalecisi Jesus Owono ile şiddetli biçimde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 30 yaşındaki forvete sahada acil tıbbi müdahale gerekti.

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Çarpışmanın ardından De Miguel, Santa Cruz'daki Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria'ya götürüldü. Kulüp başlangıçta oyuncunun yoğun bakımda durumunun stabil olduğunu açıklayarak bir umut ışığı yaksa da durumu gece boyunca ağırlaştı. Kanarya Adaları kulübü, forvetin kalbinin durmasının ardından salı sabahı hayatını kaybettiğini doğruladı.

Tenerife'den duygusal açıklama

CD Tenerife, yürek burkan haberi sosyal medya hesaplarından resmen doğrularken kulüple bağlantılı herkesin hissettiği derin üzüntüyü dile getirdi. Kulübün açıklaması, takımın yaşadığı şaşkınlığı ve kederi yansıtıyordu: “Kederden yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanamaz hâlde, de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle duyuruyoruz.”

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Kulüp, kaybın yarattığı acıyı şu sözlerle vurguladı: “Teselli edecek söz yok; bu derin acıyı hafifletebilecek hiçbir şey yok. Acılı ailesinin, sevdiklerinin ve bugün bu acımasız kaybın yasını tutan tüm Tenerife camiasının yanındayız.”

Bu yıkıcı olayın ardından, hayatını kaybeden forvetin ailesi yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi. Kulüp, aile adına şu son mesajı paylaştı: “Jesus de Miguel'in ailesi, aldıkları her bir destek mesajı için herkese teşekkür ederken bu korkunç günlerde mahremiyetlerine azami saygı gösterilmesini içtenlikle rica ediyor. Huzur içinde yatsın.”

Gazetecilik kariyerime 2011 yılında araştırmacı gazetecilik üzerine çalışarak başladım. Bu süreç, farklı alanları derinlemesine keşfetmemi ve güçlü analitik beceriler geliştirmemi sağladı. Sonrasında ise ilk tutkuma, yani futbola odaklanmaya karar verdim. Ardından Mısır milli takımının tüm yaş kategorilerini, dünya futbolunu ve yüzme, atıcılık, squash gibi diğer sporları kapsamlı şekilde takip etmeye başladım.

Futbola olan ilgim saha deneyimleriyle başladı; birkaç Mısır kulübünün altyapı takımlarında oynadım. Buradan yola çıkarak 1998 Dünya Kupası’ndan itibaren dünya futbolunu takip etmeye başladım ve Mısır’daki yerel futbolu da yakından izledim. Sadece televizyondan takip etmekle yetinmedim; favori takımım Zamalek’in maçlarını hâlâ tribünden izliyorum. Zamalek, 20. yüzyılın en çok şampiyonluk kazanan kulübüdür.

Avrupa’da belirli bir favori takımım yok; ancak George Weah, Maldini, Gattuso, Kaká, Pirlo, Ronaldinho ve Seedorf gibi yıldızlara olan hayranlığım nedeniyle AC Milan’a eğilimim var. Bu, Real Madrid ve Barcelona arasındaki tarihi El Clásico maçlarını izlemeyi daha keyifli kılıyor ve tartışmalarda tarafsız kalmamı sağlıyor.

En unutulmaz futbol anlarım ise Zamalek’in Ismaily’i yenmesi ve Al Ahly’nin Enppi’ye kaybetmesi, Sid Abdel-Naim’in kafa golüyle Zamalek’in 2002–2003 sezonu şampiyonluğunu kazanması ve AC Milan’ın 2007 Şampiyonlar Ligi finalinde Inzaghi’nin tarihi iki golüyle Liverpool’a karşı aldığı tatlı rövanş anlarıdır.

Ortadoğu’nun önde gelen spor platformları Kooora ve GOAL.COM’da çalışma fırsatım oldu, bu sayede Arap ve dünya futbolu hakkında geniş bir bilgi birikimi edindim. 2022 yılında Mısır Gazeteciler Sendikası’na katıldım ve Kooora için SEO odaklı profesyonel spor içerikleri hazırlama konusunda uzmanlaştım.

Tüm zamanların favori kadrom: Kaleci: Buffon; Defans: Cafu, Maldini, Beckenbauer, Roberto Carlos; Orta saha: Zidane, Iniesta, Lionel Messi; Forvet: Mohamed Salah, Cristiano Ronaldo, Maradona.

Kariyerim boyunca Kooora ve GOAL.COM’da binlerce haber, araştırma ve spor makalesi yayımladım. Öne çıkan bazı başlıklar şunlardır:

  • “Şimdi falafeli hakkında ne düşünüyorsun, Aboutrika? Arnie Slot ‘Lobster Club’ı yıkıyor ve Manchester City’i silmeyi planlıyor!”
  • “Tenisten emekli ama Real Madrid’e sevgisi bitmez… Nadal, Barcelona formasını gönüllü çıkardı ve Georgina’nın servetinin yarısını yarattı!”
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