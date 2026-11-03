Cristiano Ronaldo, CD Tenerife forveti Jesus de Miguel’in trajik ölümünün ardından yasa boğulan futbol dünyasının ön saflarında yer aldı. İspanya ikinci ligindeki bir maçta sahada yaşanan sarsıcı olayın ardından hayatını kaybeden 30 yaşındaki forvetin ölümü, dünyanın dört bir yanında büyük üzüntü yarattı.

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Ronaldo'dan De Miguel ailesine taziye mesajı

Al-Nassr'ın süper yıldızı

, Jesus de Miguel'in hayatını kaybettiğine ilişkin sarsıcı haberin ardından derin üzüntüsünü dile getirdi. Eski Real Madrid ve Manchester United yıldızı, milyonlarca takipçisiyle içten bir mesaj paylaşmak için kişisel Instagram hesabını kullandı. Ronaldo, İspanyol forvetin bir fotoğrafını futbol camiasının yaşadığı derin üzüntüyü yansıtan dokunaklı bir notla paylaştı. Efsanevi forvet,

La Liga'da oynadığı dönemde İspanyol futbolunda bıraktığı etkiyle tanınan Ronaldo, trajik koşullarda hayatını kaybeden meslektaşını anan birçok isme katıldı.

Portekizli millî futbolcunun paylaştığı mesaj kısaydı ancak spor dünyasını sarsan olayın ağırlığını yansıtıyordu. Ronaldo, sosyal medyada şu sözlerle başsağlığı diledi: “Bir trajedi. Söyleyecek söz yok… Ailesine güç diliyorum. Huzur içinde yatsın.” Futbol tarihinin en büyük oyuncularından birinin bu mesajı, Tenerife ile FC Andorra arasında oynanan Segunda Division maçında yaşanan olayın geniş çaplı etkisini ortaya koydu.

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Ölümcül çarpışma İspanyol futbolunu sarstı

Trajedi, pazartesi akşamı Estadio Heliodoro Rodriguez Lopez'de oynanan çekişmeli maçta yaşandı. Jesus de Miguel, maçın son bölümünde iki oyuncu da boştaki topa müdahale etmeye çalışırken Andorra kalecisi Jesus Owono ile şiddetli biçimde çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle 30 yaşındaki forvete sahada acil tıbbi müdahale gerekti.

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Çarpışmanın ardından De Miguel, Santa Cruz'daki Hospital Universitario Nuestra Senora de Candelaria'ya götürüldü. Kulüp başlangıçta oyuncunun yoğun bakımda durumunun stabil olduğunu açıklayarak bir umut ışığı yaksa da durumu gece boyunca ağırlaştı. Kanarya Adaları kulübü, forvetin kalbinin durmasının ardından salı sabahı hayatını kaybettiğini doğruladı.

Tenerife'den duygusal açıklama

CD Tenerife, yürek burkan haberi sosyal medya hesaplarından resmen doğrularken kulüple bağlantılı herkesin hissettiği derin üzüntüyü dile getirdi. Kulübün açıklaması, takımın yaşadığı şaşkınlığı ve kederi yansıtıyordu: “Kederden yıkılmış, boğazımız düğümlenmiş ve bunun gerçek olduğuna inanamaz hâlde, de Miguel Alameda'nın 3 Kasım 2026 Salı günü saat 08.00'de trajik bir şekilde hayatını kaybettiğini derin üzüntüyle duyuruyoruz.”

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Kulüp, kaybın yarattığı acıyı şu sözlerle vurguladı: “Teselli edecek söz yok; bu derin acıyı hafifletebilecek hiçbir şey yok. Acılı ailesinin, sevdiklerinin ve bugün bu acımasız kaybın yasını tutan tüm Tenerife camiasının yanındayız.”

Bu yıkıcı olayın ardından, hayatını kaybeden forvetin ailesi yas sürecinde mahremiyetlerine saygı gösterilmesini istedi. Kulüp, aile adına şu son mesajı paylaştı: “Jesus de Miguel'in ailesi, aldıkları her bir destek mesajı için herkese teşekkür ederken bu korkunç günlerde mahremiyetlerine azami saygı gösterilmesini içtenlikle rica ediyor. Huzur içinde yatsın.”