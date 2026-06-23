Bir tıbbi rapor, Hamdi Fathi ve Hossam Abdel Majeed’in Mısır Milli Takımı’ndaki kaderini ortaya koyuyor

Yeni Zelanda’ya karşı tarihi bir galibiyet elde etmenin ve 2026 Dünya Kupası’nda 7. grubu lider tamamlamanın sevincine rağmen, Mısır Milli Takımı, Hamdi Fathi ve Hossam Abdel-Majeed’in sakatlığıyla ağır bir darbe aldı; bu gece hem zafer hem de acıyı bir arada yaşandı.

Mısır A Milli Futbol Takımı yönetim kurulu, 3-1'lik tarihi galibiyetle sonuçlanan Yeni Zelanda ile oynanan son maçta Firavunlar'ın oyuncularının maruz kaldığı sakatlıkların niteliğini açıkladı.

Milli takım menajeri İbrahim Hasan, Hamdi Fathi’nin milli takım doktoru Dr. Muhammed Abu’l-Ela’nın gözetiminde geçirdiği röntgen tetkiklerinin, oyuncunun Yeni Zelanda maçı sırasında arka kasında bir sakatlık geçirdiğini doğruladığını belirtti.

Hassan, Mısır Futbol Federasyonu’nun internet sitesinde yayınlanan açıklamalarında, Fathi’nin maçlara ne zaman dönebileceğinin, kendisine hazırlanan tedavi programına ne kadar iyi yanıt vereceğine bağlı olacağını belirtti.

Ayrıca, savunma oyuncusu Hüsam Abdülmecid'e yapılan röntgen sonuçlarının yüz kemiklerinde herhangi bir sorun olmadığını gösterdiğini, oyuncunun bu tür yaralanmalarda izlenen tedavi protokolüne uygun olarak antrenmanlara ve milli takım maçlarına geri döneceğini ekledi.

Mısır Milli Takımı, 2026 Dünya Kupası 7. Grubun ikinci turunda Yeni Zelanda'yı 3-1 yenerek tarihi bir galibiyet elde etmişti.

Bu galibiyetle “Firavunlar”, puanlarını 4’e yükselterek grubun zirvesine oturdu; bu, Mısır’ın Dünya Kupası tarihindeki ilk başarısı oldu.

Mısır’ın Dünya Kupası’ndaki tarihi yolculuğuna devam etme çabası kapsamında, milli takımın sağlık ekibinin, turnuvanın bir sonraki aşamasına hazırlamak üzere sakatlanan iki oyuncunun durumunu 24 saat boyunca takip etmeye devam ettiğini belirtti.