Arjantin Milli Takımı kaptanı Lionel Messi, Dünya Kupası’nda Miroslav Klose’nin elinde bulunan tarihi rekorunu kırarak eski Almanya Milli Takımı forvetini şaşırttı.

Messi, 2026 Dünya Kupası'nda 8 gol atarak toplamda 21 gole ulaştı ve 16 golle zirvede yer alan Klose'nin rekorunu kırarak Dünya Kupası tarihinin en golcü oyuncusu oldu.

Fransız "Radio Monte Carlo" radyosuna yaptığı açıklamada Klose şunları söyledi: "Arjantin milli takım teknik direktörü Lionel Scaloni, Lazio'da takım arkadaşımdı ve hâlâ düzenli olarak iletişim halindeyiz. O, benimle Messi arasında bir telefon görüşmesi ayarladı ve bu çok etkileyiciydi."

Şöyle devam etti: “Zaman zaman sahada karşılaştığımız doğru ve bu benim için her zaman keyifli bir şeydi, ancak o telefon görüşmesi, maçlar dışında ilk kez uzun uzun sohbet ettiğimiz andı.”

Son olarak şunları söyledi: “(Messi) bana imzalı bir forma göndereceğini söyledi. Rekor zaten kırılacaktı ve Messi’nin bunu yapması hoş karşılanır. Ben onun büyük bir hayranıyım ve her zaman öyle oldum.”

Hatırlanacağı üzere Messi, grup aşamasının ilk turunda Arjantin’i Cezayir’e karşı 3-0 galibiyete taşıyan hat-trick ile Klose’nin tarihi rekoruna eşitledi; ardından Avusturya’yı 2-0 yendikleri maçta attığı iki golle bu rekoru kırdı.