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Tchouameni(C)Getty Images
Abobakr El Mokadem
Çeviri:

Bir telefon görüşmesi ve açık bir itiraf: Tchouaméni, Zidane'ın Fransa Milli Takımı için açıkladığı ilk kadroda neden yer almadı?

Atletico Madrid - Real Madrid
Atletico Madrid
Real Madrid
La Liga
Türkiye - Fransa
Türkiye
Fransa
UEFA Nations League A
A. Tchouameni
Z. Zidane
İspanya
Türkiye
Fransa

Real Madrid ile az süre almasının bedelini ödedi

Bugün yayımlanan bir basın raporu, Real Madrid'in yıldızı Aurelien Tchouameni'nin, yeni teknik direktör Zinedine Zidane'ın birkaç gün önce açıkladığı Fransa Milli Takımı kadrosundan çıkarılmasının perde arkasını ortaya koydu.

Aurelien Tchouameni, Zinedine Zidane'ın Fransa Milli Takımı kadrosunda yer almadı ve Real Madrid'de az forma şansı bulmasının bedelini ödedi.

Milli takımın yeni teknik direktörü o dönemde şöyle açıklamıştı: "Aurelien yaklaşık iki aydır sahalardan uzakta olan bir oyuncu ve yalnızca 120 dakika oynadı, sadece bir kez ilk 11'de başladı. Bence onun için en iyisi Madrid'de kalıp iyileşmesi için antrenmanlarına devam etmek."

"L'Equipe" gazetesine göre, Zinedine Zidane, kadrosunu açıklamadan önce Tchouameni'yi arayarak hazır olup olmadığını sordu ve mevcut uluslararası ara döneminde forma giyip giyemeyeceğini öğrenmek istedi.

 Tchouameni, addüktör kasındaki sakatlığının ardından fiziksel olarak tam anlamıyla hazır olmadığını belirtti; Zidane da acele etmek istemedi.

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Bu durum, Zidane'ın Real Madrid oyuncusuyla ilgili seçeneklerini önümüzdeki kasım ayındaki uluslararası ara döneminde ardına kadar açık bırakıyor.

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