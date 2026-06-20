Avrupa basını, Real Madrid’in İngiliz yıldızı Jude Bellingham’ın, futbol kariyerinin en zorlu dönemlerinde eski teknik direktörü Carlo Ancelotti’den yardım istemenin ardından 2026 Dünya Kupası’nda eski parlak formuna kavuşacağına dair heyecan verici ayrıntıları ortaya çıkardı.

İspanyol "AS" gazetesine göre, Real Madrid'de iki sezon boyunca en iyi performansına ulaşmasını sağlayan İtalyan teknik direktörle bir telefon görüşmesi yapan Bellingham, kulüp ve İngiltere milli takımıyla yaşadığı krizi aşmak için tavsiyeler aradı. Bu sırada, "Üç Aslan"ın teknik direktörü Thomas Tuchel ile geleceği büyük bir belirsizlik içindeydi.

Bellingham’ın Real Madrid’deki sezonu hiç de iyi geçmedi. Omuz ameliyatıyla başlayan ve ardından tekrarlayan kas sakatlıklarıyla devam eden fiziksel sorunların yanı sıra iki kez teknik direktör değişikliği yaşaması, onun ilk on birde yerini bulmasını engelledi ve alışılmış parlaklığını yitirmesine neden oldu.

İngiliz oyuncunun sıkıntıları milli takımına da yansıdı; takımın Dünya Kupası’na katılmak üzere ABD’ye gitmesinden önce zorlu aylar geçirdi. Bu dönemde Tuchel, Foden, Palmer ve Trent Alexander-Arnold gibi büyük yıldızları Dünya Kupası kadrosundan çıkarmakta tereddüt etmedi; bu durum, Bellingham’da benzer bir kaderi paylaşma endişesi uyandırdı.

Ancak, Tuchel ile yakın bir ilişkisi olan ve krizlerle başa çıkma konusunda engin deneyime sahip Ancelotti ile yaptığı telefon görüşmesi, oyuncunun kariyerinde belirleyici bir dönüm noktası oldu.

İtalyan teknik direktörün tavsiyeleri, Bellingham’ın durumu yeniden gözden geçirmesine, derinlemesine düşünmesine ve bu boğucu krizden en iyi çıkış yolunu bulmasına yardımcı oldu.

Bu görüşmenin meyveleri, Bellingham’ın Dünya Kupası’ndaki İngiltere formasıyla oynadığı ilk maçta açıkça ortaya çıktı; oyuncu, gerçek seviyesine güçlü bir dönüş yaptığını gösterdi ve bir kez daha “Üç Aslanlar” kadrosunun kilit ismi haline geldi.

Bir gol atmış olsa da, maçtaki etkisi istatistiklerin ötesine geçti; sahadaki önemi büyük ölçüde arttı.

Real Madrid’in “Valdebebas” antrenman merkezindeki yetkililer, Bellingham’ın en üst seviyeye geri dönmesinden büyük mutluluk duyuyorlar. Onu yeni teknik direktör José Mourinho’nun projesinin temel bir parçası olarak görüyorlar ve gelecek sezon takımın başarısının büyük bir kısmının bu İngiliz oyuncuya bağlı olduğuna inanıyorlar.