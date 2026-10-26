Bunun için zaten epey hayal gücü gerekirdi ama Niko Kovac, o dönemde de tahmin edilebildiği ve bugün artık bilindiği üzere, düpedüz saçmalamıştı. Geçen ocak ayında Borussia Dortmund teknik direktörüne Salih Özcan sorulmuştu. BVB'deki dördüncü sezonunu geçiren Özcan, devre arasına kadar toplam 21 dakika süre aldığı yalnızca dört kısa maç deneyimi yaşamıştı.

Kovac, Özcan'ı kadrosunda "hak ettiğinden çok daha az süre alan" oyunculardan biri olarak saymış ve bunu Dortmund orta sahasındaki yoğun rekabete bağlamıştı. Bu durum, ön libero Özcan için yeni değildi. Bir önceki sezon, bir süreliğine VfL Wolfsburg'a kiralandığında da neredeyse hiç forma şansı bulamamıştı.

Kovac, dokuz ayı biraz aşkın süre önce Özcan hakkında, gözlemcileri şaşırtan şu sözleri söylemişti: "Sezonun ilk bölümüne kıyasla gelecekte çok daha fazla dakika alacağını düşünüyorum." Ancak sözlerinin arkası gelmedi. Özcan'ın karşı karşıya olduğu rekabet de değişmemişti. Orta saha oyuncusunun sezonun ikinci yarısında aldığı 53 dakika, öncekinin iki katından fazlaydı ama Kovac'ın açıklamalarını duyduğunda umduğu şey kesinlikle bu değildi.

Bu nedenle Özcan ile BVB'nin yollarının, 2022'de imzaladığı iyi ücretli dört yıllık sözleşmesi sona erdiğinde ayrılacağı uzun zamandır herkesin bildiği bir sırdı. Son yıllarda son derece az forma şansı bulduğu düşünülürse 28 yaşındaki oyuncunun yeni bir kulüp bulmakta pek de zorlanmadığını söylemek gerek.

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Salih Özcan'ın Beşiktaş ile sözleşmesi ne zamana kadar?

Özcan, temmuz başında İstanbul'da Beşiktaş ile 2029'a kadar sözleşme imzaladı. Daha önce, 2025/26 sezonunda yalnızca 74 dakika süre almasına rağmen Türkiye'nin Dünya Kupası kadrosuna girmesi de şaşkınlık yaratmıştı. Finallerde iki kez forma giyen Özcan, ABD'ye karşı 3-2 kazanılan üçüncü grup maçında 90 dakika sahada kaldı.

Ancak Köln doğumlu oyuncunun Türkiye'deki itibarı, yıldızının son dönemde belirgin biçimde söndüğü Almanya'dakinden tamamen farklı. Özcan, Boğaz kıyısında, iki yıl önce Şampiyonlar Ligi finaline ulaşmış bir kulüpten gelen yeni transfer olarak coşkuyla karşılandı.

Özcan da kendisinden önceki birçok yeni transfer gibi havalimanının dış hatlar terminalindeki geleneksel karşılama töreninden geçti. Çok sayıda kulüp yetkilisi, güvenlik görevlisi ve koruma eşliğinde binadan geçirilen Özcan'ı kalabalık bir Beşiktaş taraftarı grubu karşıladı. Salih, atkıyla kameralara poz verdi, kulüple özdeşleşen kartal hareketini yaptı ve taraftarları tezahürata çağırdı.

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Salih Özcan, Beşiktaş'ta hemen ilk 11'in değişmezlerinden biri oldu

Özcan o gün, "Bu günü sabırsızlıkla bekliyordum. Beşiktaş'ın bir parçası olmak bana büyük gurur veriyor" demişti. "Sahaya çıkmak için sabırsızlanıyorum. Kulüp için mücadele edeceğiz. Şampiyon olmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmak istiyoruz."

Ancak geçen sezonu dördüncü bitiren Beşiktaş, sekiz lig maçında aldığı beş galibiyet ve topladığı 15 puanla sezona yalnızca beklenen düzeyde bir başlangıç yaptı. Maç haftası öncesinde son şampiyon Galatasaray'ın dört puan gerisindeydi. Diğer şehir rakibi Fenerbahçe de pazartesi öğleden sonra komşusu Başakşehir'i ağırlayacak Beşiktaş'ın yalnızca bir puan önünde.

Özcan ise İstanbul'daki başlangıcını kişisel açıdan özellikle olumlu değerlendiriyor olmalı. Hele BVB'de daha önce aldığı kısıtlı süre düşünüldüğünde. Özcan şimdiden 17 resmî maça çıktı; bunların 15'ine ilk 11'de başladı, 10'unda 90 dakika oynadı.

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Salih Özcan: BVB'deki iki yılda aldığının neredeyse iki katı süre

Şimdiye kadar sahada kaldığı 1311 dakika, Dortmund'daki son iki yılında aldığı toplam sürenin neredeyse iki katı. Üstelik Özcan, kaleci Alexander Nübel ile birlikte sekiz Süper Lig maçının tamamına ilk 11'de başlayan yalnızca iki oyuncudan biri. FC Bologna'dan gelen yeni teknik direktör Vincenzo Italiano yönetiminde sadece Alman millî kaleci Özcan'dan daha fazla süre aldı. Özcan ayrıca Türkiye Millî Takımı'yla Uluslar Ligi'nde üçü ilk 11'de olmak üzere dört maça çıktı.

Uzun süredir alışık olmadığı bu maç yoğunluğu, Özcan'ın ne kadar sık oynadığı ve özellikle de şimdiye kadar ne kadar iyi performans gösterdiği konusunda Türkiye'de de şaşkınlık yarattı. Italiano'nun takımında kaptan Orkun Kökçü ve Junior Olaitan ile birlikte neredeyse her maç oynayan orta saha üçlüsünün değişmez bir parçası.

Özcan bazı maçlarda, öteden beri bilinen özellikleriyle öne çıktı: yüksek mücadele isteği, ikili mücadelelerde agresiflik ve çok koşması. Beşiktaş'taki tamamen değişen konumu hakkında Özcan, "Sürekli çalışıyorum. Az ya da çok oynamam fark etmez, ara vermiyorum" dedi. "Hâlâ iyi bir yaştayım, öğrenecek çok şey var. Bu yüzden antrenörlerimizi çok dikkatle dinliyorum. Bunun üzerimde büyük etkisi var."

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Salih Özcan neredeyse beş yıldır gol atmayı bekliyor

Sezonun ilk 12 resmî maçının 10'unu kazanan başkentin köklü kulübünün yükselişi son dönemde biraz yavaşladı. Son beş karşılaşmada iki yenilgi ve iki beraberlik aldı. Özellikle sürpriz çıkış yapan Amed SK'ye (şu anda ikinci sırada!) ve Trabzonspor'a karşı alınan yenilgiler can yaktı. Bu iki takım da Beşiktaş'ın önünde yer alıyor.

Italiano, Özcan'a nefes aldırmak için onu son Avrupa Ligi maçında ilk kez takımın dışında bırakmıştı. Ancak Crystal Palace ile 2-2 biten son karşılaşmada planı işlemedi. Fabio Miretti'nin sakatlığı nedeniyle Özcan'ın 39. dakikada oyuna girmesi gerekti.

Özcan'ın oyuna alışması uzun sürmedi. Yalnızca yedi dakika sonra, bir oyun kurucu gibi attığı harika uzun pasla Wilfred Ndidi'nin takımını o an için 1-0 öne geçiren golünün asistini yaptı. Şimdi kişisel olarak geriye, BVB formasıyla çıktığı 96 maçta da başaramadığı tek şey kaldı: gol atmak. Bu gol hasreti, Özcan'ın şu anki durumundaki az sayıdaki olumsuzluktan biri. Kulüp düzeyindeki son golünü 4 Aralık 2021'de 1. FC Köln formasıyla Bielefeld'deki Alm'da atmıştı.

Salih Özcan'ın BVB'deki performans verileri