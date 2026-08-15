Barcelona, forveti Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferinden önemli mali kazançlar elde etti. Bu kazanımlar maaş bütçesinde büyük bir alan açılmasıyla ilgili olup, kulübe transfer döneminin son günlerinde hareket etme adına ek bir marj sağlıyor.

İspanyol La Vanguardia gazetesine göre: "Katalan kulübü, Ferran Torres'in Paris Saint-Germain'e transferini duyurdu. Karşılığında 48,8 milyon euro elde etti; buna ek olarak yeni oyuncuların kaydı için ayrılan maaş alanından yaklaşık 20 milyon euroluk bir kısmı da serbest bıraktı."

26 yaşındaki İspanyol forvet, Fransız kulübüyle 2031 yılına kadar bir sözleşme imzaladı ve 9 numaralı formayı giyecek.

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Transfer, Barcelona'ya çifte mali destek sağlıyor. Zira kulüp hem satıştan gelir elde ediyor hem de aynı anda sözleşmesine yalnızca bir yıl kalan ve 2027 yazında bedelsiz gitme tehdidi taşıyan bir oyuncunun sözleşmesine bağlı yükümlülüklerden kurtuluyor.

Barcelona, Torres'i Aralık 2021'de Manchester City'den 55 milyon euro sabit bedelin yanı sıra 10 milyon euro bonus karşılığında transfer etmişti. Kulüp, aralarında Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak veya oyuncunun Ballon d'Or ödülüne uzanması gibi zorlu hedeflere bağlanan bonus bedelini ödemedi.

Aynı kaynağa göre, Torres'in kariyerindeki ilk kulübü olan Valencia, yetiştirme haklarına bağlı bir orandan yararlanarak transferden yaklaşık 1 milyon euro elde edecek.

Torres, geçen sezon Barcelona formasıyla 21 gol kaydetti. Katalan takımıyla toplam gol sayısı ise 207 maçta 65 golü buldu. Beş sezon boyunca kulüple üç La Liga şampiyonluğu, bir İspanya Kral Kupası ve iki İspanya Süper Kupası kazandı.

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