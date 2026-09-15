Sport1'in haberine göre Kolombiyalının sezonun henüz başındaki performansı "şaşkınlık" yaratıyor. Çünkü Diaz özellikle kaçırdığı net fırsatlarla dikkat çekti.

FC Schalke 04 ile 0-0 berabere kalınan maçın da Bayern yönetim katında huzursuzluk yarattığı belirtilirken, S04 kalecisi Loris Karius'u geçebilmek için yalnızca Diaz'ın değil, takımın genel olarak da bitiricilikten yoksun kaldığı ifade edildi. Geçen pazar günü SV Elversberg'e karşı alınan 2-1'lik zorlu galibiyette sol kanat oyuncusu bir büyük fırsatı daha harcadı ve takım arkadaşı Josip Stanisic'i de çileden çıkardı.

Skor 1-1 iken 67. dakikada Michael Olise, Diaz'ı rakip ceza sahasında harika bir pasla topla buluşturdu. Ancak Kolombiyalı önce topu hafifçe ayağından açtı, ardından meşin yuvarlağı topuğuyla ağlara göndermeyi denedi. Doğrudan vuruş muhtemelen daha iyi bir tercih olacaktı. TV kameralarının da yakaladığı üzere Stanisic'in, Diaz'ın başarısız denemesinden önce bile kollarını gol sevinci için havaya kaldırdığı görüldü. Yeniden öne geçme fırsatının kaçmasının ardından yüzüne öfke yansıyan Hırvat milli oyuncu, sonra etrafına hiddetle vurdu.

Diaz'ın sağında bulunan ve topuk pası denemesinden önce gelecek bir pasta muhtemelen sadece boş kaleye dokunması gerekecek olan Harry Kane de pozisyondan pek hoşnut kalmadı. İngiliz oyuncu bunu hücumdaki partnerine daha sonra açıkça gösterdi, ardından beş dakika sonra dönerek yaptığı vuruşla 2-1'i kendisi kaydetti.

FC Bayern: Luis Diaz şimdiye kadar kaç net fırsat kaçırdı?

İstatistik portalı FotMob'a göre bu, Diaz'ın Bundesliga'da üç maçta kaçırdığı altıncı net fırsattı. Şampiyonlar Ligi'nde (Bödo/Glimt) ve Almanya Kupası'nda da (VfL Osnabrück) adı skor tabelasında yer alabilirdi, hatta almalıydı. Sezondaki şu ana kadarki tek golünü VfB Stuttgart'a karşı oynanan açılış maçında 5-1'lik sonucun golü olarak attı; ancak ondan önce de iki net fırsatı boşa harcamıştı.

FC Liverpool'dan transferinin ardından geçirdiği ilk sezonda da bir süre fırsat harcayan oyuncu olarak anılmıştı, ancak daha sonra Diaz vitesi yükseltti ve 26 gol ile 23 asistlik performansıyla Avrupa'nın en golcü hücumcuları arasına girdi. Neredeyse tüm sezona yayılan bu etkileyici istatistiği nedeniyle sportif direktör Max Eberl, Elversberg maçının ardından Diaz'ın yakında yeniden çıkışa geçeceği konusunda iyimser konuştu.

"Hiç gol atmamış eski bir savunmacı olarak (Bochum, Fürth ve Gladbach formalarıyla 104 Bundesliga ve 111 2. Bundesliga maçında golü yok; editör notu) Lucho Diaz'a golü nasıl daha iyi atacağını ben mi söyleyeceğim? Lucho şu anda momentumu yakalayamıyor" diyen Eberl, şöyle devam etti: "Bugün birkaç fırsat kaçırdık. Bir noktada onun da üzerindeki şanssızlık kırılacaktır."