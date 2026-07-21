Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Leandro Paredes, uluslararası kariyerinin en dikkat çekici anlarından birini ölümsüzleştirdi. 2026 Dünya Kupası'ndaki Mısır karşılaşmasında Omar Marmuş'a yaptığı kritik müdahaleyi evinde sakladığı bir tabloya dönüştüren Paredes, o anın "Tango" ekibinin turnuvadaki serüveninde taşıdığı büyük öneme dikkat çekti.

Tablo, Paredes'in eşi Camila Galante'nin, oyuncunun Mundial'in sona ermesinin ardından Arjantin'e dönüşünde yapılan karşılamada sosyal medya hesaplarından paylaştığı fotoğraflarda ortaya çıktı. Paredes, Marmuş'a yaptığı meşhur müdahaleyi resmeden sanat eserinin yanında ayakta dururken görüldü.

Arjantin Milli Takımı, final maçında İspanya'ya karşı aldığı 1-0'lık yenilginin ardından turnuvayı ikinci olarak tamamlamıştı. Ancak finale giden yolu, son 16 turunda Mısır Milli Takımı karşısında neredeyse duracaktı.

Uzatma dakikalarında, iki takım da 2-2 berabere durumdayken, Omar Marmuş hızlı bir kontratakla ilerledi ve Emiliano Martínez ile karşı karşıya kalmak üzere olan Mahmud Hasan "Trezeguet"ye ara pas vermeye çalıştı.

Ancak Paredes, son anda pası okumayı başardı ve ayağını uzatarak topu keserek atağı hızla bir Arjantin kontratağına çevirdi. Bu atak, Enzo Fernández'in attığı galibiyet golüyle sonuçlandı ve unvanın sahibine çeyrek finale yükselme biletini kazandırdı.

"The Athletic" bu anlar için ne dedi?

"The Athletic" gazetesi ise bu müdahaleyi, Dünya Kupası'nın en ikonik savunma anlarından biri olarak nitelendirdi ve sadece tek bir andaki savunma müdahalesi olmasına rağmen öneminin maçta izlenen gollerden aşağı kalmadığını vurguladı.

Gazete, Paredes'in, beraberlik golünün ardından takım arkadaşları galibiyet golü arayışıyla öne atıldıktan sonra kendisini hızlı bir kontratak sırasında 3 Mısırlı forvete karşı son Arjantinli oyuncu olarak bulduğunu belirtti.

ESPN

Gazete ayrıca, Arjantinli orta saha oyuncusunun Marmuş ve Trezeguet'nin hareketlerini erkenden okuduğunu, forvetleri izleyerek ölçülü adımlarla geri çekildiğini, ardından Marmuş'un pasını tahmin ettiğini, doğru anda yönünü değiştirdiğini ve ardından ayağını uzatarak topu "dahiyane" olarak nitelendirdiği bir şekilde kestiğini ekledi.

Gazete, o anların maçın gidişatını tamamen değiştirdiğini vurguladı; zira Mısır'ın, tur atlama golünü kazandırabilecek bir atakta kaleyle karşı karşıya kalmasını engellemiş, ardından da Enzo Fernández'in golüyle sonuçlanan atak başlamıştı. Gazete, Paredes'in müdahalesinin, Arjantin'in turnuvadan elenmesiyle finale doğru yoluna devam etmesi arasındaki gerçek fark olduğunu değerlendirdi.

Paredes özür dilemeyi reddetti

Paredes, Arjantin'in İspanya'ya yenilmesinin ardından yaşanan arbedeler için özür dilemeyi reddederek Dünya Kupası finalinin ardından manşetlere taşınmıştı. Oyuncu, "Instagram" hesabından paylaştığı ilk mesajında ülkesinin milli takımının turnuva boyunca ortaya koyduğu performanstan gurur duyduğunu vurguladı.

Maç sonrası yaşanan olaylar nedeniyle kırmızı kart gördüğüne dair çıkan haberlere rağmen, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA" kartı resmi kaydından kaldırdı; aynı zamanda finalin sonunda yaşanan olaylarla ilgili bir soruşturma başlattığını da doğruladı.