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Real Madridli Jude Bellingham, Vogue dergisine verdiği röportajda saha dışındaki şaşırtıcı eksiklerini itiraf etti. Orta saha oyuncusu ayrıca teknik direktör Jose Mourinho'yla ilgili ilginç bir anısını anlattı.

Bellingham, dergi için yapılan fotoğraf çekimi sırasında "Nasıl yapılacağını bilmediğim bir sürü şey var. Futbolda kendimi olgun hissediyorum çünkü neredeyse 400 maç oynadım ama dürüst olmak gerekirse hayatta henüz o kadar olgun hissetmiyorum" dedi.

İngiliz millî futbolcu sözlerini şöyle sürdürdü: "Yemek yapamıyorum, araba kullanamıyorum... Yaptığım işte iyiyim ama geri kalan her şeyde? Pek sayılmaz. Bu konularda bana yardımcı olan arkadaşlarıma ve aileme ihtiyaç duyuyorum; aşçı, temizlikçi, annem, kim olursa olsun. Benim durumum böyle."

Bellingham şöyle devam etti: "Her gün, gün boyunca çok çalışıyorum. Sonra eve geldiğimde muhtemelen daha temel bazı şeyleri öğrenmeyi ihmal etmiş oluyorum. Ama bunlar için de bir gün mutlaka zaman ve fırsat olacaktır."

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Bellingham, Mourinho'yla ilgili komik bir diyaloğu da anlattı: "Birkaç yıl önce AS Roma'nın teknik direktörüyken bir çocuk antrenmanda çoraplarının arkasına üç delik açmıştı. Mourinho yanına gidip 'Bunu neden yapıyorsun?' diye sordu. Çocuk da 'Bellingham da yapıyor. Baldırlardaki baskıyı azalttığı söyleniyor' dedi. Mourinho ise 'Evlat, sen dokuz yaşındasın. Daha baldırların bile yok' dedi."

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Jose Mourinho'dan Jude Bellingham'a övgü: "O eşsiz"

Bellingham, Real Madrid'de Mourinho için sportif açıdan şu anda son derece önemli bir yere sahip. İngiliz oyuncunun Marc Cucurella'nın pasını topuk vuruşuyla gole çevirerek skoru geçici olarak 1-1'e getirdiği Şampiyonlar Ligi'ndeki AEK Atina deplasmanında alınan 3-2'lik galibiyetin ardından teknik direktör, İspanyol spor gazetesi Marca'ya göre, "O eşsiz, olağanüstü bir oyuncu" dedi.

Portekizli teknik adam, Bellingham'ın koşu isteği ile teknik kalitesini bir araya getirmesini özellikle vurguladı: "Dünyada onun gibi bir orta saha oyuncusu yok. Çok çalışıyor, kalitesi var: mükemmel."

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2023 yazında Borussia Dortmund'dan Madrid'e 127 milyon euro karşılığında transfer olmasından bu yana Bellingham, taraftarların büyük beğenisini kazandı. İddiaya göre kulüp yönetimi de fiziksel şikâyetlerine rağmen sezonun son bölümünde takımın yanında olabilmek için gerekli omuz ameliyatını yaz arasına ertelemesini olumlu karşıladı.

Orta saha oyuncusu bu sezon da aynı performansı sürdürüyor; çıktığı 16 resmî maçta beş gol ve dört asist kaydetti.